Grosse pagaille dénoncée dans la gestion de la plus grande mosquée de Suisse

De nombreux dysfonctionnements ont été découverts dans la gestion de la Fondation culturelle islamique de Genève (FCIG), à la tête de la plus grande mosquée de Suisse, celle du Petit-Saconnex, a-t-on appris. Sa direction saoudienne, régulièrement critiquée par ses propres fidèles pour son mode de fonctionnement, est priée de se mettre en conformité avec la loi suisse.

Si la FCIG n’était qu’une fondation religieuse, elle échapperait à la surveillance. Mais voilà, comme il s’agit d’une fondation de droit privé, mixte, avec des activités immobilières, éducatives et sociales, elle doit être examinée par une autorité étatique sur le plan juridique et financier. Or, cela n’a pas été le cas durant une trentaine d’années!

Berne et Genève se sont longtemps renvoyés la balle, jusqu’à ce que le mandat revienne, à la fin de 2014, à l’Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance (Asfip). Depuis, ce surveillant enquête minutieusement et va de surprise en surprise. Ses deux dernières lettres adressées à la FCIG en témoignent. Celle faisant référence à l’exercice 2014, datée du 30 juin 2016, contient 19 remarques. La suivante, concernant l’exercice 2015, datée du 9 février dernier, en reprend ou en ajoute 13. Voici les principaux problèmes extraits de ces documents confidentiels que nous avons obtenus.

Caisse noire pour les dons

L’Asfip relève que «les dons sont tenus hors comptabilité de la fondation et ne sont pas versés sur le compte de la fondation». Le constat est clair: «Ces pratiques violent les règles comptables.» La FCIG assure que «les dons reçus servent essentiellement à financer les repas de rupture du jeûne pendant le ramadan». Mais «les livres de caisse reçus ne permettent pas d’affirmer cela», écrit l’Asfip. En clair, la fondation tiendrait une caisse noire.

Frais payés au directeur

Les frais du directeur général de la FCIG, Ahmed Beyari, attirent aussi l’attention de l’Asfip. Car «ses primes d’assurance-maladie, ses frais médicaux et/ou d’hospitalisation, ses achats de meubles, d’électroménager ou de matériel audiovisuel» sont réglés par la fondation. L’autorité cantonale demande à voir le contrat de travail de l’intéressé, en poste depuis 2012. Puis elle reçoit un document établi en octobre 2016, soit quatre mois après sa demande. Il stipule la mise à disposition du directeur général «d’un appartement meublé avec employé de maison et d’une voiture de fonction avec chauffeur, dont les coûts sont pris en charge par la fondation, tout comme les cotisations de son assurance-maladie et les impôts à la source». Plus surprenant, ce contrat de travail du directeur général est signé… par son directeur adjoint. Lequel «n’a pas de pouvoir pour engager son supérieur», rappelle comme une évidence l’Asfip.

La question des frais interpelle depuis des mois une autre instance, selon nos informations. En mars dernier, l’organe de tutelle de la FCIG, à savoir la Ligue islamique mondiale, mandatée par l’Arabie saoudite pour superviser ses centres culturels à travers le monde, a carrément réclamé au directeur général de la fondation le remboursement de plusieurs dizaines de milliers de francs! Signe que leurs relations se détériorent un peu plus, après une visite de recadrage survenue à Genève il y a un an (notre édition du 4 juin 2016).

Mélange des rôles

L’Asfip pointe en outre un problème de gouvernance de la FCIG. «Nous avons constaté que le directeur général, le directeur général adjoint, le secrétaire, ainsi qu’un des quatre imams sont à la fois employés/salariés de la fondation et membres du Conseil constitutif», écrit-elle en juin 2016. Sept mois plus tard, rien n’a changé. Le surveillant insiste alors sur le mélange des rôles, interdit en Suisse, qui «affaiblit le mécanisme du contrôle interne». Conséquence pour le moins fâcheuse: «Cette situation constitue une violation des règles et conditions de l’exonération fiscale octroyée à la fondation.» Car celle-ci, reconnue en partie d’utilité publique, est exemptée d’une partie des impôts.

Comme une banque

Autre spécialité dénichée par l’Asfip et relevée dans son courrier de 2016: «Nous avons constaté que des prêts à des collaborateurs de la fondation ont été effectués», alors que ses statuts ne le prévoient pas. En clair, on a pris la fondation pour une banque.

«Au vu de ce qui précède et des différents autres problèmes mentionnés dans les précédents courriers (…), l’Asfip considère qu’un contrôle plus approfondi est nécessaire (…)», annonce-t-elle en février dernier, en conclusion de sa lettre. Et elle précise avoir mandaté un cabinet d’audit, l’un des plus grands, Ernst & Young. Une mesure rare. Sur la base de ce rapport déterminant, l’Asfip continuera à aider la FCIG à se mettre en conformité avec la loi suisse, voire à la sanctionner si nécessaire. Dans les pires cas de figure, l’autorité cantonale peut ordonner la destitution d’un conseil de fondation, voire procéder à une dénonciation pénale. Contacté, le directeur de cet établissement public autonome, Jean Pirrotta, ne fait aucun commentaire.

En mars, le directeur adjoint de la FCIG a donné sa démission et n’a pas été remplacé.

«Nous n’avons rien à cacher!»

Comment Ahmed Beyari, directeur général de la mosquée du Petit-Saconnex, réagit-il aux dysfonctionnements découverts depuis 2014 par l’Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance?

«Une procédure est en cours. Nous laissons le soin aux autorités de procéder à toutes les investigations nécessaires. Nous avons collaboré et nous continuerons de la meilleure des manières. Si des dysfonctionnements devaient être avérés, nous ne manquerions pas d’y remédier de la manière la plus diligente qui soit, en conformité avec les règles applicables.» Il insiste: «Nous n’avons rien à cacher!» En poste depuis 2012, Ahmed Beyari se sent-il responsable de ces problèmes? Il affirme au contraire avoir remis de l’ordre dans la fondation à son arrivée.

Dans le détail, que dire des dons reçus par la FCIG qui échappent à sa comptabilité? «A ma connaissance, aucun don reçu n’a échappé ou n’échappe à la comptabilité de la fondation. Notre comptable maîtrise son domaine et un organe de révision vérifie annuellement nos comptes. Nous laissons le soin aux autorités de tirer les conclusions qui s’imposent. De notre côté, et si cela devait s’avérer, nous prendrions les mesures nécessaires.» Comment explique-t-il que la FCIG paie ses frais privés? «Il était convenu contractuellement que des frais me concernant seraient à la charge de mon employeur. De manière générale, je ne vois pas où est le problème quand un employeur propose de mettre à disposition de son employé des prestations autres que salariales. Si la procédure en cours devait arriver à la conclusion que cela ressortait du cadre contractuel qui a été convenu, je m’engagerais personnellement à y remédier.»

Concernant la mauvaise gouvernance de la FCIG, «nous sommes en train de former un nouveau conseil constitutif. Nous avons envoyé toutes les informations au secrétaire général de la Ligue islamique mondiale (ndlr: organe de tutelle de la FCIG) et nous attendons sa décision.» Quant aux prêts octroyés à des collaborateurs, Ahmed Beyari assure: «La FCIG n’a jamais prêté de l’argent à des collaborateurs, pas à mon époque.» S.R.

(24 heures)