Guy Parmelin fait du tri pour alléger la facture de l’armée

Le matériel militaire

Avions de combat

Artillerie de forteresse

Obusiers blindés

Chasseurs de chars

27 des 53 avions de type F-5 Tiger.Ce type d’avion est devenu obsolète. La faiblesse de son radar et de son armement ne lui permet plus que d’effectuer des missions de jour et par bonne visibilité.À partir de 2019600 000 fr. par année.Le reste de la flotte servira en partie pour la police aérienne ou servira «de cible» lors d’exercices. Onze Tiger restent aussi à disposition de la Patrouille suisse.650 objets comme des lance-mines, des abris, des câbles, etc.L’artillerie de forteresse était axée sur la menace liée à la guerre froide. La situation ayant changé, elle a perdu en importance pour l’armée et la politique de sécurité. La défense repose désormais sur des forces mobiles.Dès 2019 et jusqu’à 2024Environ 1.5 million par année.Depuis 2012, plus aucune troupe n’est en mesure d’assurer le fonctionnement de l’artillerie de forteresse.162 obusiers blindés et 58 véhicules de transports à chenilles.Entre 1968 et 1988, l’armée a acquis plusieurs centaines de ces véhicules. Plus de la moitié a déjà été vendue ou a été éliminée. L’armée n’en a plus l’utilité.Dès 2019 et jusqu’à 2021Environ 900 000 fr. par année.Avant la vente, certains éléments seront prélevés afin de servir de pièces de rechange. En cas d’élimination, un maximum de matières premières sera réutilisé.106 chasseurs de chars avec missiles et simulateur de tir.Après 30 ans d’engagement, ces véhicules arrivent en fin de vie. De plus, il devient toujours plus difficile de trouver des pièces de rechange.À partir de 2023.L’élimination coûtera 5,5 millions. Elle sera compensée par des économies de 2,5 millions annuels réalisés sur l’exploitation, la maintenance ou les munitions.Huit véhicules iront à des collections historiques.