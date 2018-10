Hausse de 1,5% pour les rentiers de 2015

Les bénéficiaires depuis 2015 d'une rente de survivants et d'invalidité de la LPP recevront davantage l'an prochain. Ces rentes seront augmentées de 1,5% au 1er janvier, pour les adapter au renchérissement, a communiqué mardi l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS). En effet, l'indice des prix de septembre 2018 (99,13% par rapport à décembre 2010) dépasse celui de septembre 2014 (97,7%).

Les rentes nées en 2008 et entre 2010 et 2014, qui n'ont encore jamais été adaptées, resteront en revanche inchangées. Le niveau de l'indice des prix de septembre de ces années-là est à chaque plus élevé que celui de 2018.

Adaptation après trois ans

Il en va de même pour l'adaptation subséquente des rentes de survivants et d?invalidité qui ont pris naissance avant 2010. Ces divers cas seront examinés lors de la prochaine adaptation des rentes de l'AVS, soit au plus tôt au 1er janvier 2021.

Les rentes sont adaptées pour la première fois après trois ans, puis en même temps que celles de l'AVS, soit, en règle générale, tous les deux ans. Les rentes pour lesquelles la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) ne prévoit pas de compensation périodique du renchérissement sont adaptées par les institutions de prévoyance dans les limites de leurs moyens. (ats/nxp)