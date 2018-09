Hausse des nuitées dans l'hôtellerie en juillet

Les nuitées hôtelières en Suisse ont enregistré en juillet une progression de 2,7% sur un an, a indiqué jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS). La fréquentation à la fois des touristes suisses et des étrangers s'est renforcée.

Quelque 4,41 millions de nuitées ont été enregistrées en juillet, contre 4,2 millions un an plus tôt. Entre janvier et juillet, ce sont 22,8 millions de nuitées qui ont été comptabilisées, soit une hausse de 3,6% par rapport à l'année précédente.

Pendant le mois sous revue, 2,5 millions de nuitées sont à mettre au crédit des touristes étrangers, soit une progression de 0,4%, et 1,8 million proviennent de visiteurs suisses, soit une hausse de 0,5%.

Les visiteurs belges ( 10%), allemands ( 5%), chinois ( 5%) et des pays du Golfe ( 5%) ont été plus nombreux. Le nombre de Français et de Britanniques est resté quasi identique, alors que les Japonais (-10%) ont en revanche boudé le pays.

L'attrait des cantons est lui aussi variable. La plus forte hausse concerne les régions de Lucerne, qui a gagné 6% de nuitées par rapport à juillet 2017, et de Genève ( 5,8%). Berne ( 5,2%)et les Grisons ( 4,8%) se démarquent aussi, alors que le nombre de séjours à Fribourg (-9,5%) et dans le Tessin (-7%) ont dégringolé en juillet. (ats/nxp)