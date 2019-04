Hommes fauchés sur l'A1: «c'est de ma faute»

On en sait un peu plus vendredi sur le terrible accident de mercredi sur l'A1 à Oberbüren (SG). Pour rappel, une voiture a heurté de plein fouet un dépanneur de 24 ans qui réparait le pneu d'un minibus en compagnie de son conducteur. Le jeune homme a succombé à ses blessures à l'hôpital dans la soirée et le chauffeur a également été blessé.

En effet, 20 Minuten cite plusieurs personnes qui étaient près des lieux du drame. L'un deux a vu la victime être projetée en l'air au moment du choc. Selon lui, l'auteur de l'accident aurait ensuite crié: «je sais que c'est de ma faute».

Selon d'autres témoins, le conducteur de 24 ans, n'aurait pas vu les deux hommes sur la bande d'arrêt d'urgence car il était distrait. Une personne a également raconté que le jeune homme, se sentant sans doute coupable, aurait avoué aux membres de la famille du défunt présents qu'il était en train d'utiliser son smartphone au moment de l'accident.

La police st-galloise a expliqué que le premier interrogatoire avait eu lieu. Les premiers résultats seront transmis au ministère public du canton. Mais elle a refusé de commenter les détails de l'enquête en cours.

