Hôpital enfants: le recours ne l'a que retardé

La justice vaudoise a rejeté le recours d'un consortium italien contre l'adjudication des travaux à la société HRS Real Estate SA.

Dans un arrêt rendu le 3 mai dernier, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a écarté toutes les critiques du recourant, a indiqué le Centre hospitalier universitaire vaudois lundi.

La Cour a admis les explications formulées par la Direction des constructions, ingénierie, techniques et sécurité du CHUV quant au processus d'élaboration des critères et d'évaluation. Elle a également entériné la méthodologie d'évaluation. La notation a été jugée parfaitement traçable et défendable, sans la moindre trace d'arbitraire.

A la suite de cette décision, le contrat entre le CHUV et l'entreprise adjudicataire HRS Real Estate SA a pu être signé le 9 mai. Une action du recourant devant le Tribunal fédéral n'est pas exclue, mais elle n'aurait pas d'incidence sur le lancement du chantier, relève le communiqué.

Ouverture en 2022

En 2013, le Grand Conseil vaudois a accepté à l'unanimité un crédit de 170 millions de francs destiné à un grand centre pédiatrique à Lausanne. En décembre 2016, le CHUV, en sa qualité de pouvoir adjudicateur, avait publié une annonce préalable pour la construction d'un nouvel Hôpital des enfants d'environ 85 lits, au nord du bâtiment principal.

Sept entreprises générales avaient répondu. La décision d'adjudication est intervenue en novembre dernier.

Le chantier de construction de l'Hôpital des enfants devait initialement débuter en mai 2018. Une partie des travaux préparatoires avait déjà été réalisée. Son ouverture est désormais attendue pour lété 2022. (ats/nxp)