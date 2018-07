Horaire d'été: premier bilan positif des CFF

Les CFF tirent un bilan positif des trois premières semaines de l'horaire d'été, ont-ils annoncé lundi. Durant cette période, trente chantiers sont en cours avec un impact sur l'horaire.

L'horaire d'été s'applique du 30 juin au 26 août. Les travaux avancent «comme prévu», précisent les CFF dans un communiqué. Quelque 2000 ouvriers s'affairent à rénover 55 kilomètres de voie ferrée. Ils doivent notamment remplacer 92'000 traverses et poser 130'000 tonnes de ballast. Pour la première fois, les chantiers ont été concentrés sur la période des vacances.

Il faut notamment compter avec des temps de parcours plus longs sur la ligne Lausanne - Fribourg. Depuis le 7 juillet, plus aucun train ne circule entre Lausanne et Puidoux-Chexbres en raison de travaux. L'interruption durera jusqu'au 26 août.

Chaque jour, en moyenne 13'000 voyageurs doivent ainsi emprunter des tracés alternatifs, qui peuvent prolonger leur temps de parcours. Les CFF ont mis en place un projet-pilote de dédommagement des clients sur cette ligne. Toutefois, seulement 1500 personnes ont pour l'instant pris part au projet et un peu plus de 2500 voyages ont été enregistrés, notent les CFF. (ats/nxp)