Hôtels et vols de luxe précipitent la chute d’un professeur

Le train de vie luxueux d’un professeur de droit de l’Université de Saint-Gall lui coûte son poste. Soupçonné d’avoir touché pendant quatre ans, et de manière indue, entre 100'000 et 120 000 francs d’indemnités, Peter Sester prend la porte. La prestigieuse institution a communiqué vendredi que le professeur allemand démissionnera en début d’année prochaine. Suspendu de toutes ses fonctions en janvier dernier, il dirigeait l’Institut des finances publiques et de droit financier et économique. Il est le protagoniste d’un scandale de notes de frais qui secoue depuis une année le canton de Suisse orientale.

Deux autres membres du département sont visés par une procédure disciplinaire dans le cadre de l’affaire. Une première sanction a été annoncée vendredi. L’un des collaborateurs écope d’un blâme pour ne pas avoir respecté les prescriptions en matière de notes de frais: il n’a pas vérifié avec suffisamment de zèle les demandes de remboursement du directeur de l’institut. La seconde personne sous enquête administrative a aussi manqué à ses devoirs, selon l’université. Mais un recours étant pendant, la procédure n’est pas close et aucune mesure n’a été annoncée. Le professeur démissionnaire, quant à lui, est toujours visé par une plainte pénale déposée par l’université. Cette dernière pourrait décider de lui demander des remboursements dans ce cadre.

Grand luxe au lieu du moyen de gamme prescrit

Rendue publique vendredi, une version raccourcie du rapport de l’enquête administrative lancée l’année dernière met en lumière les dysfonctionnements au sein du département, entre 2014 et 2018. «À plusieurs reprises, les dépenses ont été approuvées sans aucun contrôle de plausibilité et des paiements effectués en violation des règles […]» peut-on y lire. Des dépenses ont même été approuvées par la personne qui en était à l’origine. Les indemnités litigieuses concernent des nuitées dans des hôtels de luxe, en Suisse et à l’étranger, alors que le règlement prescrit des séjours dans le segment moyen de gamme. S’y ajoutent des vols en Europe et à l’international en classe affaires et parfois en première, ou encore des dîners dans de grands restaurants.

L’université a pris plusieurs mesures ces derniers mois pour remédier aux faiblesses du système. Les forfaits d’indemnisation sont supprimés depuis le 1er février. Le contrôle des notes de frais a aussi été renforcé. Les dépenses devront être approuvées par des personnes d’un autre institut. (24 heures)