Huit ans de prison pour un coup de couteau mortel

Le Tribunal fédéral a confirmé la peine d'emprisonnement de 8 ans et 9 mois infligée à un Macédonien qui avait poignardé un Kosovar en 2013 devant un sex-club de Bienne. Il n'a pas retenu la légitime défense invoquée par le condamné.

Le recourant avait eu une violente dispute à l'intérieur de l'établissement avec la victime et deux de ses collègues. Par la suite, les adversaires s'étaient retrouvés dans le parking. Empoigné par l'un des collègues, le Macédonien lui avait infligé plusieurs «coups de boule» avant de le blesser à l'épaule au moyen d'un couteau.

Le Kosovar, qui était resté jusque-là dans une voiture, s'en était mêlé et avait reçu un coup de couteau en plein front. La lame avait pénétré jusqu'au cerveau et la victime était morte quelques heures plus tard à l'hôpital.

Le recourant avait été condamné en 2015 pour meurtre, lésions corporelles graves et mise en danger de la vie d'autrui à dix ans d'emprisonnement par le Tribunal du Jura bernois-Seeland. La peine avait été réduite par la suite à 8 ans et 9 mois par le Tribunal cantonal bernois.

Légitime défense

Devant le Tribunal fédéral, le meurtrier a invoqué la légitime défense, respectivement l'excès de légitime défense. Dans leurs considérants, les juges de Mon Repos rappellent que la personne attaquée ne peut pas se prévaloir de la légitime défense si elle a provoqué l'attaque. Ou si les protagonistes ont participé volontairement à la bagarre.

Dans cette affaire, le Tribunal fédéral observe que le recourant a frappé d'un coup de couteau à l'épaule son premier adversaire alors que celui-ci avait déjà reçu plusieurs «coups de boule» et que l'un de ses amis tentait de le traîner à l'écart.

Lors de la confrontation mortelle avec le Kosovar, le meurtrier a frappé très vite et sans avertissement. Il a visé la victime à la tête sans que celle-ci ait la possibilité de voir ou de parer l'attaque. Alors que le blessé gisait à terre, il lui a encore balancé un coup de pied. De manière générale, les juges fédéraux constatent que le meurtrier s'est contenté, dans son mémoire, de contester les faits retenus par l'instance précédente, sans avancer d'arguments qui permettraient de les écarter. Dans ces conditions, ils ont rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. (ats/nxp)