Ignazio Cassis évoque une «escalade» avec la Russie

On peut qualifier les relations entre la Suisse et la Russie de froides. Les deux États ont bloqué plusieurs accréditations de diplomates. Entre Berne et Moscou, le torchon brûle. Le chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), Ignazio Cassis, parlera de l’affaire des espions russes à son homologue du Kremlin la semaine prochaine, a-t-il révélé lundi à la radio SRF.

«Je lui dirai les choses directement», a assuré le chef de la diplomatie suisse. La rencontre devrait avoir lieu à New York, en marge de l’Assemblée générale de l’ONU. «Les activités d’espionnage sont monnaie courante, aussi avec d’autres pays. Nous assistons cependant à une escalade avec la Russie», a poursuivi le conseiller fédéral. La Suisse a ainsi déjà fait part cette année de son mécontentement à plusieurs reprises, et ce à plusieurs niveaux. La Suisse a ainsi déjà pris la mesure de refuser les accréditations de diplomates voulant se rendre à Genève, à Zurich et à Berne. Cependant, Ignazio Cassis s’est gardé de dire au micro SRF que la Russie a réagi en faisant de même avec des diplomates suisses. De même qu’il a gardé pour lui le fait que les accréditations refusées visaient des diplomates identifiés comme des agents du service de renseignement russe.

«Poursuivre un dialogue critique et ouvert avec ces pays fait partie de notre rôle de neutralité»

Ignazio Cassis l’assure, il tient à éviter la crise diplomatique. «Il y a aussi une possibilité d’escalade. Mais poursuivre un dialogue critique et ouvert avec ces pays fait partie de notre rôle de neutralité.» Le Conseil fédéral est cependant confronté à une décision délicate: Interdire au Ministère public d’enquêter sur les Russes qui auraient espionné des cibles suisses? Ou donner l’autorisation aux enquêteurs d’engager des procédures pénales?

La première solution laisserait aux oubliettes la tentative de piratage du laboratoire de Spiez (BE) et de l’Agence mondiale antidopage (AMA) à Lausanne par deux espions russes présumés. La seconde augmenterait fortement les tensions entre les deux États. Les autorités russes continuent de nier en bloc. Les parlementaires suisses réclament quant à eux des éclaircissements sur l’affaire. La Commission de la politique de sécurité du Conseil national a ainsi mis lundi l’affaire d’espionnage à l’ordre du jour de sa réunion du 8 octobre. La délégation des commissions de gestion du National et des États traitera également de l’affaire plus tard cette semaine. (24 heures)