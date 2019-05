Il a encore fait zéro degré

La Suisse a subi entre lundi et mardi une deuxième nuit glaciale de suite, avec des températures négatives dans plusieurs régions et de forts vents. Le mercure est descendu à -2,2 degrés Celsius à Welschenrohr (SO) et -1 degré à Ebnat-Kappel (SG).

A l'ouest du pays, une forte bise a empêché le gel au sol, mais a provoqué des dégâts, a indiqué dans un communiqué SRF-Meteo. Des vents de 142 km/h ont été enregistrés à la montagne La Dôle (VD). Dans l'arc lémanique et l'ouest du Mittelland, les rafales atteignaient 60 km/h, mais elles pourraient se renforcer durant la journée pour atteindre 90 km/heure.

La bise continuera à souffler sur la Suisse mercredi, mais un peu plus faiblement, prévoit SRF-Meteo. Des gelées au sol seront à nouveau possibles mercredi et jeudi. Le temps devrait s'améliorer à partir de vendredi. (ats/nxp)