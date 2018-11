Il a fait plus de 20 degrés en Valais!

Ambiance printanière ce mardi en Valais. Par endroits, les températures mesurées ont dépassé les 20 degrés, faisant fondre les premières neiges.

Selon meteonews, le record a été atteint dans le canton d'Obwald, à Giswil, où il a fait 23,2 degrés. La barre des 20 a été dépassée dans les cantons de St-Gall, Uri, Schwyz, Glaris, les Grisons, en Valais et Berne. A Sion, le thermomètre indiquait 20,7.

Il s'agit pour ces régions à foehn d'un des jours les plus chauds sinon le plus chaud mesuré en novembre, selon le service météorologique privé. Ces prochains jours, les températures resteront élevées pour la saison et le foehn continuera d'en faire des siennes. Au grand dam des amateurs de neige. (ats/nxp)