Il a rarement fait si chaud en février

La Suisse a profité d'une dernière journée ensoleillée ce jeudi avant le retour de la pluie demain vendredi. Nyon (VD), Neuchâtel et Evolène (VS) ont notamment enregistré un nouveau record de température pour un mois de février.

La cité lémanique nyonnaise a vu ses thermomètres grimper jusqu'à 18,5 degrés. Le dernier record avait été enregistré le 23 février 2017 (18,4°C), indique jeudi météonews. Neuchâtel a gagné deux degrés par rapport à cette même date et les citoyens ont pu apprécier des températures jusqu'à 18,6 degrés. A Evolène, le record de 1998 (12,5°C) a été battu avec un mercure grimpant jusqu'à 12,9°C.

Sans atteindre de records, Genève (20,1°C), Sion (20,8°C) et Biasca (23,3°C) entre autres ont profité de températures plus que clémentes. Le service météorologique rappelle aussi que février a été très ensoleillé et, là aussi, de nouveaux records ont été enregistrés, notamment à Neuchâtel et à Payerne (VD). (ats/nxp)