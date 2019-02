Il abusait de résidents d'un logement protégé

Suisse Un homme reconnu coupable de viols sur deux femmes et d'abus sexuels sur sa fille a vu sa demande de levée de l'internement simple de libération conditionnelle rejetée. Plus...

Brésil João Teixeira de Faria, surnommé «Jean de Dieu» et guérisseur brésilien, est accusé d'abus sexuels par plus de 300 femmes. Plus...