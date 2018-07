Il débourse 36'000 francs pour un numéro de plaque

Un citoyen zurichois fanatique de voitures s'est fait plaisir: il s'est offert en juin dernier une plaque minéralogique rare pour la coquette somme de 36'400 francs, rapporte mardi le Blick mardi. La plaque? Elle comporte trois chiffres: ZH 866.

Kim Flamingo zahlte 36'400 Fr für eine Autonummer: Ein verrückter Vogel https://t.co/L9EuVHd2f8 pic.twitter.com/qTVCL3yzVb — Blick (@Blickch) 24 juillet 2018

Son heureux acquéreur, qui se fait appeler Kim Flamingo, est natif de Macédoine et est âgé de 30 ans. Et il en est persuadé: il ne passe pas inaperçu avec sa Mercedes noire ML 63. «Les gens n'en croient pas leurs yeux quand ils me voient», confie-t-il. Il explique avoir craqué pour ce numéro de plaque car sa fille est née un 8 juin tandis que le 6 est son numéro porte-bonheur.

«Je la léguerai à ma fille»

Selon le Blick, les plaques minéralogiques à trois chiffres sont rares et très demandées par les amateurs. Du coup, les offices cantonaux de la circulation les mettent aux enchères. En mars dernier, un inconnu a ainsi déboursé 150'000 francs pour le numéro ZH 987. «J'était prêt à payer 40'000 francs», a expliqué lui Kim Flamingo, très heureux de son achat.

Pour le Zurichois, qui a payé cash son achat, l'argent ne joue pas un grand rôle. Après tout, vous devez le dépenser tant que vous en avez, explique-t-il. Et pour l'instant, il n'envisage pas de vendre un jour ce numéro symbolique: «je garderai cette plaque pour le reste de ma vie. Et je la léguerai à ma fille.»

(nxp)