«Il faut arrêter de mettre les aînés dans un ghetto»

La nouvelle est passée largement inaperçue. Elle a été noyée vendredi dans une avalanche d’informations sur les conséquences du coronavirus pour les finances fédérales. Et pourtant la Commission des finances du Conseil national s’est aussi préoccupée des plus de 65 ans. Elle a demandé formellement au Conseil fédéral d’arrêter de les discriminer en les présentant sans aucune nuance comme un groupe à risque. Cela a pour effet de les stigmatiser auprès de certains jeunes qui leur reprochent de ne pas rester confinés à la maison. Un dommage collatéral attesté ce lundi par une enquête réalisée par la Haute École de travail social de Fribourg.

La proposition de nuancer le discours de prévention à l’égard des 65+ émane d’Olivier Feller, vice-président du groupe parlementaire PLR. «Je ne comprends pas cette ségrégation en fonction de l’âge. Beaucoup de gens m’ont appelé ou écrit pour se plaindre. Les seniors sont aujourd’hui confinés dans un ghetto psychologique. L’Office fédéral de la santé publique les considère comme des personnes vulnérables sans distinction. Comme si on pouvait réduire une personne à son âge.»

Des septuagénaires en pleine forme

L’élu vaudois s’étonne que la Confédération continue de diffuser cette généralisation abusive alors que l’OFSP a entre-temps affiné ses critères de prévention pour les personnes qui souffrent du diabète ou de l’hypertension. «Pour l’âge des 65+, c’est la même chose. Il y a des immenses effets de seuil.» Ce que confirme le médecin et conseiller national Michel Matter (Vert lib/GE), qui siège dans la même commission. «J’ai 55 ans. Eh bien je peux vous assurer qu’il y a des septuagénaires qui sont en meilleure forme que moi. Vous avez aussi des quinquagénaires, stressés au travail et en surpoids, qui pourraient davantage figurer dans le groupe à risque qu’une personne plus âgée ne souffrant d’aucune maladie.»

Michel Matter constate que ce discours alarmiste sur les 65 ans et plus a aussi un effet pervers au niveau médical. «Certains ne viennent plus faire un contrôle ou se faire soigner. Or il n’y a pas moins d’infarctus qu’avant.» Si la Confédération veut absolument fixer un groupe à risque selon l’âge, en raison du taux de mortalité plus élevé des aînés, elle doit selon lui déplacer au moins le curseur de 65 ans à 70-75 ans+.

Image négative Que pensent les aînés de la façon dont ils sont traités pendant cette crise? La HETS de Fribourg a effectué un sondage en ligne auquel 2500 seniors de Suisse romande ont répondu. Leur profil: moyenne d’âge, 72ans; les plus âgés ont 95ans; la plupart vivent en couple et une petite moitié habite le canton de Vaud.

Il en ressort que 60,3% des participants trouvent que les 65 ans et plus sont traités de manière injuste à cause de leur âge. «Ils ont aussi le sentiment que les jeunes portent une image sur eux plus négative qu’avant et que cette image a été renforcée par les médias», explique le professeur Christian Maggiori, responsable du sondage. Le côté positif? Christian Maggiori estime que les 65 ans+ sont restés actifs face à la crise. «Ils ont renoué des contacts perdus, appris à communiquer par vidéo et proposé leur aide aux personnes qui en avaient besoin.»