«Il faut revaloriser la profession d’enseignant»

Attention, pénurie de profs à l’horizon. Au-delà des problèmes démographiques, le métier engendre-t-il moins de vocations? Témoignages en Valais.

Une professeure d’allemand et d’anglais au secondaire (12 à 15 ans) en Valais: «Cette classe d’âge n’est pas facile et il faut faire de la discipline, punir. Il y a aussi beaucoup de suivi avec les devoirs donnés à la maison. Peu tentés par cela, certains préfèrent enseigner au niveau supérieur, au collège notamment. Nous avons aussi un rôle de plus en plus administratif, avec beaucoup de paperasserie à remplir. Cela concerne aussi bien les contrôles avec le dentiste ou l’infirmière que les contacts avec les parents. Tout cela est très exigeant. Je note aussi qu’il y a une différence salariale entre les professeurs du secondaire et ceux enseignant plus haut, alors que la formation est quasi égale, à une année près. Cela pousse les futurs professeurs à choisir le niveau supérieur.»

Lire aussi:Faute de profs, on rappelle les retraités

Josué Lovey, directeur-adjoint de l’École Régionale de la Vallée d’Entremont à Orsières: «J’observe que les écoles secondaires mettent les postes ouverts au concours de plus en plus tôt pour avoir des candidats. Cela étant, on trouve assez facilement des enseignants à l’heure actuelle. Cela dépend également des branches. La situation est un peu tendue pour les profs d’allemands, mais on ne peut pas parler de pénurie. Si nous nous sommes parfois retrouvés avec des profils fantaisistes pour cette branche, nous avons toujours réussi à engager. En économie familiale (ndlr: diététique, cuisine, gestion de ménage), c’est plus délicat. Là, les remplaçants sont très difficiles à trouver. Je constate aussi que l’on nous annonce une pénurie de professeurs de math depuis longtemps, mais je n’ai rien constaté de tel pour l’instant.»

Lire aussi: Les profs d’allemand et de maths manquent

Nicolas Fournier, professeur d’allemand et de géographie au Lycée-Collège de la Planta de Sion: «La concurrence économique avec d’autres professions s’est exacerbée avec le temps. Prenez le cas de la physique: je fais l’hypothèse que les conditions de travail et de salaire poussent les jeunes diplômés vers le privé plutôt que vers l’enseignement. Les formations se sont aussi rallongées. Il faut aujourd’hui une maturité pour enseigner dès le primaire et un master dure cinq ans, auxquels s’ajoutent quelques années en Haute école pédagogique. Il n’y a plus grande différence avec le droit, voir avec la médecine si on force un peu le trait. C’est aussi une question d’image. Qu’est-ce qui ressort du métier de professeur dans les médias? Les incivilités des enfants, l’élève qui vient avec un flingue à l’école ou encore les professeurs en burn-out. Tout cela n’est pas très glamour. On est loin du célèbre avocat brillant se battant pour des causes humanitaires ou du médecin qui sauve des vies. Il faut revaloriser la profession d’enseignant.»

Dans les archives de 24 heures



Le 21 février 2000, Lise Bourgois publiait dans nos pages un article intitulé «Le métier de prof n'a plus la cote». Elle expliquait alors que l'école vaudoise allait devoir face face à une pénurie d'enseignants et éprouvait également des difficultés à trouver des remplaçants, notamment pour le français et l'allemand.