Il faut une enquête pour élucider la mort massive des insectes

L’agriculture entre deux eaux

L’Union suisse des paysans (USP) fait partie des pétitionnaires. Or, les pesticides utilisés dans l’agriculture ont été identifiés comme l’une des causes de mortalité des insectes. L’USP se positionne d’ailleurs contre deux initiatives visant à réduire leur usage, «Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse» et «Pour une eau potable propre». La première veut interdire l’utilisation de pesticides de synthèse dans l’agriculture, la transformation des produits agricoles et dans l’entretien du paysage. Elle veut également bannir de Suisse les aliments qui contiennent des pesticides ou pour la production desquels des pesticides ont été utilisés. La seconde exige, entre autres, que seules les exploitations agricoles qui préservent la biodiversité, n’utilisent aucun pesticide ni antibiotique préventif reçoivent des subventions fédérales.



Le président de l’USP Jacques Bourgeois ne voit pas de contradictions. «Ces deux initiatives sont extrêmes et inapplicables. Mais l’USP s’engage déjà pour une agriculture plus responsable, via une série de mesures.» Ses collègues pétitionnaires ne partagent pas forcément à 100% cette vision des choses, mais qu’importe. «Il serait contre-productif de s’ignorer parce que nous ne sommes pas complètement d’accord sur les mesures à prendre pour lutter contre la mort des insectes, répond Sonia Burri-Schmassmann. Pour l’instant, il s’agit avant tout de mieux comprendre les causes.» Une chose après l’autre.