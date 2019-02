Il introduit illégalement 40 tonnes de viande

Les douaniers suisses ont mis la main sur un Portugais qui a introduit illégalement 40 tonnes de denrées alimentaires dans le pays, avant tout de la viande et des saucisses. Domicilié en Allemagne, il passait par la frontière schaffhousoise.

L'homme a effectué 200 voyages entre 2015 et 2017, la voiture à chaque fois remplie de produits carnés, a communiqué jeudi l'Administration fédérale des douanes (AFD). Il s'agit d'un employé d'un grossiste alimentaire implanté dans le sud de l'Allemagne.

Enquêtes pénales ouvertes

Les produits passés en douce ont été écoulés auprès de onze grossistes et détaillants dans cinq cantons alémaniques. Les spécialités portugaises étaient revendues à des prix légèrement inférieurs au marché.

L'AFD a engagé des enquêtes pénales contre douze personnes au total dans le cadre de cette affaire, en Suisse et à l'étranger. En Allemagne, des perquisitions et des saisies ont été effectuées. Au total, ce sont plus de 400'000 francs qui ont échappé aux douanes helvétiques. L'AFD les exige rétroactivement. (ats/nxp)