Il y a 80 ans, la face nord de l'Eiger était vaincue

Cette année, Mammut présente la collection Eiger-Extreme la plus performante et la plus aboutie jamais proposée. L’évolution technologique des matières et des finitions a permis d’établir de nouvelles références. Cette collection a été entièrement repensée et en grande partie conçue directement sur les grimpeurs. Plus...