Il y a eu 5000 resquilleurs à Genève lors de la grève du climat

Grève du climat Les milliers d'étudiants descendus dans les rues pour le climat n'ont pas tous été traités à la même. Les gymnases vaudois se sont montrés cléments. Payerne a par contre sanctionné certains absents, avant de changer d'avis. Plus...

L'invité René Knüsel se demande s'il faut blâmer les jeunes qui descendent dans la rue afin d'interpeller les décideurs. Plus...

Grève du climat À Lausanne, étudiants et apprentis vaudois ont été plus de 8000 à déserter les salles de cours pour réclamer des mesures en faveur de la planète. Dans d’autres villes de Suisse aussi. Plus...