Il y a plus de résidences secondaires en un an

En Suisse, 371 communes sur 2202 affichent une part de résidences secondaires supérieure à la barre légale de 20%. Dix-huit communes ont franchi la limite en 2019, tandis que dix sont passées en dessous.

Sur un an, le nombre total de communes dépassant la limite de 20% imposée par la loi suite à l'initiative Weber a donc légèrement augmenté, de dix. Il s'agit la plupart du temps de communes situées dans les régions rurales périphériques et peu touristiques, a indiqué mardi l'Office fédéral du développement territorial (ARE).

La variation enregistrée entre 2018 et 2019 peut venir de l'introduction d'un mécanisme automatique de correction, explique l'ARE. Le nouvel instrument comptabilise plus précisément les logements vacants et les logements multiples inclus dans un même immeuble privé. Les communes dont la situation a changé ont 30 jours pour prendre position. (ats/nxp)