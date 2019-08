Il y a un an, le crash du Ju-52 endeuillait la Suisse

Un an après le crash du Ju-52 qui a fait 20 victimes le 4 août 2018, plus d'une centaine de personnes se sont réunies dimanche à l'aérodrome de Dübendorf pour une cérémonie du souvenir. Ce crash est le plus grave accident aérien survenu en Suisse depuis 2001.

Selon un rapport intermédiaire, l'avion est apparemment tombé en spirale, après un virage à gauche. L'appareil avait décollé de Locarno (TI) pour aller à Dübendorf (ZH). Il a survolé le vallon menant au Piz Segnas, près de Flims (GR). A proximité de l'extrémité nord du vallon, il a entamé un virage à gauche qui s'est transformé en trajectoire verticale en spirale.

Cet accident est le premier que la compagnie historique Ju-Air a subi depuis sa création, il y a 37 ans. Le Junkers Ju-52 est connu sous le nom de «Tante Ju». (ats/nxp)