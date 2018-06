Il y aura presque seize heures de jour le 21 juin

Les Suisses pourront longuement profiter de la lumière du jour jeudi prochain 21 juin, date qui marque le début de l'été astronomique. Si le temps est clair, le soleil brillera durant presque 16 heures. L'astre se lèvera à 05h29 et ne tirera sa révérence qu'à 21h26.

Le jour le plus long de l'année verra le soleil à son zénith à 12h07, précise le service météorologique Meteonews. Le 21 juin n'est toutefois pas le rendez-vous de tous les superlatifs: le lever de soleil le plus précoce a déjà eu lieu, vendredi dernier, et le coucher de soleil le plus tardif se produira le 26 juin à 21h27.

Le jour le plus long et celui qui pointe le plus tôt ne coïncident pas forcément. Ils dépendent de la déclivité de l'axe de rotation de la Terre et de l'orbite elliptique de la planète autour du Soleil.

L'été astronomique durera jusqu'au 23 septembre, soit 94 jours. Il est donc cinq jours plus long que le dernier hiver astronomique. (ats/nxp)