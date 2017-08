Ils ont saigné ma ville

Douze salopards ont préparé ou commis un carnage à Barcelone jeudi 17 août. L’un d’entre eux a conduit la fourgonnette qui a fauché des dizaines de personnes. Il a tué Xavi, un enfant de 3 ans. Les Ramblas sont ensanglantées à jamais. S’il avait survécu, Xavi serait sûrement retourné dans les Ramblas. On ne les quitte jamais vraiment, même si les Catalans aiment dire qu’ils les évitent à cause du flot ininterrompu de touristes.

Mais, la première fois que vous vous rendez à Barcelone, on vous y emmène. Comme aux Champs-Elysées, à Paris. A la Promenade des Anglais, à Nice. A Times Square, à New York.

A 20 ans, Xavi aurait peut-être flâné sur cette promenade. Embrassé une fille. Rigolé avec ses camarades. Noyé un chagrin d’amour. Plus tard, il serait venu avec des collègues de bureau. A 80 ans, il serait retourné, d’un pas plus hésitant. Il se serait alors assis sur une des chaises – il n’en reste plus beaucoup – prises d’assaut par les plus anciens… Et il aurait longuement regardé les gens passer. Se serait étonné par certaines tenues vestimentaires. Mais, se souvenant de sa propre adolescence, il n’aurait tenu rigueur à personne.

Barcelone est une ville à laquelle on peut s’attacher de manière très profonde. Durant mon reportage, je me suis naturellement rendu, comme en pèlerinage, dans les Ramblas. J’ai vu des gens pleurer. Prier. Montrer leur tristesse, leur colère parfois. J’ai écouté les gens qui se parlaient, en français, en anglais, en allemand, en arabe, en italien, en chinois, dans d’autres langues. En castillan mais, plus rarement, en catalan. Je voulais rencontrer des Catalans, dans la rue. Un ami de Barcelone m’a conseillé de me rendre dans le quartier de Gràcia. Autrefois habitée par des ouvriers et des artisans, cette zone est devenue très cosmopolite, à la mode. Ses résidents organisent chaque année des fêtes. Ils décorent leurs rues. Cette manifestation existe depuis 200 ans. Rue de la Liberté, un décor impressionnant vous fait entrer en enfer. Les enfants sont mi-amusés mi-effrayés par des montagnes de crânes peints en rouge. Pour encourager les terroristes - parfois mineurs, ce qui atténue à peine leur responsabilité - à commettre leurs meurtres, d’autres salopards leur font miroiter un aller simple au paradis, où il pourront rencontrer de jeunes vierges. Je leur souhaite – si ce lieu devait exister – une rapide descente aux enfers.

Ces terroristes ont saigné une métropole que j’aime. Après Genève, Barcelone est ma deuxième ville de cœur. Une partie de ma famille y a vécu. Ma mère y est née. Mes grands-parents maternels y ont passé presque toute leur vie. Mon grand-oncle tenait une chronique de théâtre dans les colonnes de La Vanguardia, le journal de référence de la Catalogne. J’ai résidé dans cette ville, calle Balmes, pendant deux ans, entre 2 et 4 ans. Mes souvenirs de cette époque ne sont pas nombreux. Mais j’ai retrouvé une image où je suis photographié, Place de Catalogne, à l’entrée des Ramblas, en compagnie de ma grand-mère. Elle me tient par la main tout en donnant à manger aux pigeons. J’avais 3 ans. C’est tellement injuste de mourir à 3 ans. (24 heures)