Ils skieront gratis pour leur anniversaire le 29 février

Votre enfant est né un 29 février? Si le coeur vous en dit, vous pourrez l'emmener gratuitement dévaler les pistes de Corvatsch le jour de son anniversaire. Cette station de Haute-Engadine, qui culmine à 3303 mètres d'altitude, a décidé d'offrir ce cadeau à tous les enfants qui partagent cette date de naissance particulière. Histoire de marquer le coup en cette année bissextile tout en s'offrant un joli coup de pub.

5533 personnes en Suisse

L'offre s'adresse forcément à une clientèle limitée, puisque le 29 février n'est inscrit au calendrier que tous les quatre ans. L'Office fédéral de la statistique (OFS) nous a gentiment renseignés à ce sujet. On dénombre en Suisse 5533 personnes nées ce jour-là: 2815 femmes et 2718 hommes. Mais tous ne pourront pas skier à l'oeil dans les Grisons, puisque seuls les mineurs sont concernés. Lors des trois dernières années bissextiles (2008, 2012 et 2106), il y a eu respectivement 191, 176 et 212 naissances le 29 février dans notre pays, précise l'OFS. S'y ajouteront peut-être quelques touristes étrangers chanceux ce samedi-là...

Pour le clin d'oeil, signalons quelques célébrités nées elles aussi un 29 février: l'actrice Michèle Morgan (1920-2016), l'acteur Gérard Darmon (1948), le chanteur Khaled (1960) et le compositeur Gioachino Rossini (1792-1868).