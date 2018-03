Ils usurpent l'identité des polices cantonales

L'objectif des pirates est d'infecter le système de leurs victimes avec un virus type cheval de Troie «Retefe» pour attaquer les comptes e-banking. Les polices cantonales de Bâle-Ville, Zurich, Argovie, Berne, ainsi que de Suisse centrale ont fait état mardi d'annonces d'individus ayant reçu de prétendus courriels de leur part.

Pas à l'origine de cette correspondance, les polices cantonales lancent un avertissement et recommandent à toute personne recevant de tels spams frauduleux, affichant «Kantonspolizei» en tant qu'expéditeur, de ne surtout pas les ouvrir. Il ne faut pas non plus les transférer. Seul comportement adéquat: les supprimer immédiatement, écrit la police bernoise dans un Tweet. (ats/nxp)