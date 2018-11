Initiative UDC: possibles pénalités étrangères

La Suisse est un bon élève à Strasbourg

La Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) est au coeur du débat entre l'UDC et les opposants à son initiative pour l'autodétermination. Mais dans les faits, la Suisse n'est que rarement condamnée à Strasbourg.



La CEDH est entrée en vigueur en 1974 en Suisse. Depuis cette date et jusqu'à fin 2017, pas moins de 7069 requêtes ont été déposées devant la Cour de Strasbourg contre la Suisse. Sur ce total, 212 recours (3%) ont été jugés partiellement ou entièrement recevables et ont donc été examinés par les juges européens. Dans 113 arrêts (1,6%), ces derniers ont conclu à la violation d'une ou de plusieurs dispositions de la CEDH.



A titre de comparaison, 321 jugements, dont 193 qui ont abouti à une condamnation, ont été rendus contre l'Allemagne, selon une statistique de la CEDH portant sur la période 1959-2017. Quant à la France, elle a occupé les juges de Strasbourg à 997 reprises et a été condamnée 728 fois.