Initiative lancée contre la pub pour les cigarettes

Une initiative populaire sera lancée ce mardi à Berne par une coalition de grands acteurs de la santé comprenant des médecins, la Ligue suisse contre le cancer, ou encore pharmaSuisse. But: interdire toute publicité pour le tabac pouvant toucher les jeunes et les enfants, que ce soit sur les panneaux d’affichage, dans les journaux, lors de concerts et festivals ou encore sur internet et les réseaux sociaux. Bref, partout où des jeunes pourraient être touchés.

«C'est la publicité qui les met dans le piège, alors il faut interdire la publicité qui atteint les jeunes», avait justifié en décembre dernier au 19h30 de la RTS le conseiller aux Etats biennois Hans Stöckli, membre du comité d'initiative et président de l'Alliance pour la santé en Suisse.

Renvoi par le Parlement

L’initiative fait suite à la nouvelle proposition de loi sur les produits du tabac que le Conseil fédéral a mis en consultation le 8 décembre dernier. Un texte qui lui-même fait suite à l’échec, une année plus tôt devant le Parlement, d’une première mouture qui voulait notamment bannir la pub dans les cinémas, sur les panneaux d'affichage et dans la presse payante. Le projet avait fait tousser les Chambres qui l’avaient renvoyé à l’expéditeur en le priant de biffer ces éléments qui les dérangeaient (voir encadré). Ce qui fait dire aux initiants que le Parlement n’a pas assumé ses responsabilités.

Du coup, dans le nouveau texte, seule la publicité qui touche explicitement les jeunes sera bannie (Internet, journaux gratuits, vente en kiosque à proximité de sucreries). Les cantons auront toutefois la possibilité d’édicter des règles plus strictes s’ils le souhaitent. A noter que l’interdiction de vente de tabac aux mineurs, déjà en vigueur dans une majorité de cantons, sera elle étendue à toute la Suisse.

La Suisse très libérale en la matière

Autant d’éléments remaniés selon le désir des Chambres, mais qui ne permettent du coup plus de ratifier la convention-cadre de l’OMS sur la lutte antitabac que la Suisse a signé en 2004 à l’image de 180 autres Etats et l’UE. La Suisse devrait donc rester le pays d'Europe dont les restrictions sont les plus faibles.

L'interdiction totale de la publicité en faveur du tabac est en vigueur dans de nombreux pays comme la France, l'Italie, la Belgique, la Grande-Bretagne, le Canada ou encore l'Australie, un pays très actif dans la prévention du tabagisme et dont le taux fumeurs, en particulier chez les jeunes, est l’un des plus bas du monde.

Selon l'Office fédéral de la statistique, le tabagisme cause en Suisse près de 9500 décès par an. La consommation de tabac représente ainsi la première cause évitable de décès. Plus de la moitié des fumeurs commencent avant 18 ans, la quasi-totalité avant 25 ans.

A noter que les retombées économiques directes et indirectes de l’industrie du tabac en Suisse sont estimées à 6,5 milliards de francs par an.

(nxp)