Initiative pour les employés de plus de 50 ans

L'association Workfair 50 a lancé mardi son initiative demandant un taux unique de cotisations LPP. Elle souhaite ainsi protéger davantage les travailleurs de plus de 50 ans sur le marché du travail.

«Force est malheureusement de constater que beaucoup de travailleurs âgés sont menacés par les licenciements en raison de charges élevées à partir de 45 ans», estime Workfair 50 mardi dans un communiqué, qui a mené une enquête auprès des personnes concernées. Les travailleurs de 50 ans ou plus sont également confrontés à un «phénomène de remplacement de quinquagénaires par des employés présentés comme «qualifiés», nettement plus jeunes et meilleur marché», selon Workfair.

Conséquence: seules 14% des personnes de 55 ans ou plus, enregistrées à l'aide sociale, parviennent à réintégrer durablement le marché du travail, détaille Workfair 50. Et 31% d'entre-elles ne retrouvent plus jamais un travail payé. (ats/nxp)