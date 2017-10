Institut de l'EPFZ fermé après de graves accusations

L'Institut d'astronomie de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) a été fermé à la suite de «graves accusations». Le couple de professeurs qui dirige l'institut est en congé sabbatique pour six mois.

«La face sombre de l'EPFZ» titre la NZZ am Sonntag dans sa dernière édition. Le journal évoque de «graves accusations» contre la professeure et son mari, lui aussi professeur, à la tête de l'institut: abus de pouvoir et mobbing.

La professeure, qui a créé et développé l'institut avec son mari, aurait tyrannisé des doctorants pendant plus de dix ans. La direction de l'EPFZ a eu connaissance en février des accusations portées contre les deux professeurs. Des discussions ont rapidement eu lieu et des mesures ont été prises, a indiqué à l'ats Franziska Schmid, porte-parole de l'EPFZ.

Institut dissous

L'institut d'astronomie a été dissous. Il a été intégré le 1er septembre dans celui de la physique des particules pour former l'Institut de physique des particules et d'astrophysique. Le couple qui dirigeait l'institut d'astronomie a été mis en congé sabbatique, un congé de formation auquel tous les professeurs ont droit.

Les deux professeurs reviendront ensuite à l'EPFZ, mais ils enseigneront séparément et ne dépendront plus d'un institut, mais directement de la faculté. Si les deux enseignants s'occupent à nouveau de doctorants, ils seront suivis de très près, a souligné Franziska Schmid.

Une enquête a été ouverte au sein de l'EPFL. Si elle devait révéler de nouveaux éléments, d'autres mesures contre les deux professeurs sont envisageables. Le conseil des EPF a été saisi du cas. (ats/nxp)