«Interdire de déménager entraînerait le chaos»

En moyenne, 50'000 déménagements se déroulent en Suisse à la fin de mars. Avec l’épidémie du coronavirus, l’incertitude grandit. Une multitude de questions se posent, notamment celle de savoir si le déménageur sera au rendez-vous. Le Conseil fédéral a décidé ce vendredi de clarifier certains points. Le principal? Il autorise la poursuite des déménagements dans tout le pays. Ces derniers doivent cependant respecter toutes les normes d’hygiène requises. Le point en cinq questions.

Pourquoi le feu vert du Conseil fédéral?

«On évite ainsi l’incertitude et le chaos», déclare tout de go Guy Parmelin, chef du Département fédéral de l’économie. «Nous voulons empêcher qu’une interdiction provoque des problèmes en cascade, avec des conséquences judiciaires.» Le gouvernement s’appuie aussi sur l’avis des sociétés de déménagement et des milieux immobiliers pour donner son feu vert. Il reconnaît cependant que des problèmes se poseront dans certains cas et appelle à la bonne volonté de chacun pour trouver des solutions consensuelles.

Le déménageur peut-il respecter la distanciation?

Pour le Conseil fédéral, c’est tout à fait possible et un mode d’emploi de la profession donne des conseils en ce sens. Le déménagement va durer plus longtemps, car il faut prendre des mesures de protection. Cela passe par moins de déménageurs, plus de pauses, ou par des moyens de protection adaptés quand deux déménageurs doivent porter un meuble lourd en étant proche l’un de l’autre.

Puis-je suspendre le paiement de mon loyer?

La question n’est pas définitivement tranchée juridiquement. Mais le conseil du gouvernement est de payer normalement son loyer ou de prendre langue avec sa régie en cas de difficulté financière due à la crise. Pour diminuer la pression sur le locataire, il a porté le délai de résiliation de 30 à 90 jours pour la période courant du 30 mars au 31 mai. Par ailleurs, il porte à 30 jours avec effet immédiat le délai de congé extrêmement court prévu par le droit en vigueur (deux semaines) pour les chambres meublées et les places de stationnement.

Que disent les associations de locataires?

L’Asloca est mécontente. Elle trouve «incompréhensible et absurde» la décision du Conseil fédéral d’autoriser les déménagements. «C’est en contradiction crasse avec la recommandation de la Confédération – «Restez à la maison» – et ce n’est en pratique presque pas compatible avec les recommandations sanitaires de la Confédération.» L’Asloca regrette qu’on ne protège pas assez les groupes à risques et que les frais d’hôtel et de garde-meuble ne soient pas réglés si une personne ne peut entrer dans son nouvel appartement.

Que disent les chambres immobilières?

La Fédération romande immobilière n’est pas ravie non plus. Elle prend acte de la décision et souligne qu’elle est porteuse d’incertitude. «Un certain nombre de locataires vulnérables ayant résilié leur contrat de bail au 31 mars ne souhaitent plus quitter leur logement en raison de la crise sanitaire. D’autres locataires refusent que des tiers visitent leur logement en vue d’une relocation.»