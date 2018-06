Interdire de distribuer le coran dans la rue attendra

Le recrutement via la distribution de corans dans la rue ou sur Internet devrait être prohibé. Ces plateformes visent à attirer des jeunes vers le djihadisme, selon le motionnaire Walter Wobmann (UDC/SO).

Le National a adopté la motion en septembre 2017. Le Conseil des Etats a, lui, suspendu l'examen du dossier pendant plus d'un an. Il veut attendre le projet de mesures policières contre le terrorisme actuellement en consultation et que le Conseil fédéral devrait remettre au Parlement au plus tôt au printemps 2019.

Projet en cours

Ces nouvelles mesures devraient s'appliquer lorsqu'une personne constitue une menace, mais qu'il n'y a pas assez d'indices pour ouvrir une procédure pénale. Ces personnes à risque devraient pouvoir être obligées de s'annoncer régulièrement à un poste de police ou à une autre autorité.

On pourrait aussi les soumettre à une interdiction de contact, une interdiction de périmètre ou une interdiction de quitter le territoire. Une personne qui représente une forte menace pourrait être assignée à un certain lieu.

Le Conseil fédéral veut aussi pouvoir localiser des téléphones portables ou utiliser des bracelets électroniques. Autre tour de vis prévu: les ressortissants étrangers radicalisés en passe d'être expulsés devraient pouvoir être détenus s'ils représentent une menace pour la sécurité intérieure de la Suisse.

Pas une menace en soi

Le Conseil fédéral est opposé à la motion. Prises isolément, les actions de distribution du coran ne constituent pas en soi une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

La liberté d'opinion et de croyance ainsi la liberté de réunion et d'association prévalent. Pour pouvoir interdire «Lies !», il faudrait prouver l'existence d'une structure organisationnelle en Suisse. La seule distribution de coran ne suffit pas.

Le Conseil fédéral n'en a pas moins la campagne dans son viseur. Il tient pour probable qu'elle contribue à la radicalisation et au recrutement de djihadistes. Les actions menées par «Lies!» dans la rue peuvent être utilisées pour aborder et endoctriner les personnes intéressées par l'islam et offrir une plateforme aux individus déjà radicalisés.

Loi revue

Enfin, le gouvernement va revoir dans les meilleurs délais la disposition de la loi sur le renseignement qui l'autorise à interdire une organisation liée au terrorisme ou à l'extrémisme violent.

Le problème vient, selon lui, du passage qui précise que l'interdiction doit se fonder sur une décision des Nations unies ou de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Cette exigence n'est pas appropriée dans tous les cas. (ats/nxp)