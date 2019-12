Isabelle Moret est là!

Une journée d'honneur pour la présidente du Conseil national

Après avoir a été élue lundi à la présidence du Conseil national. Isabelle Moret a été accueillie sur la place Fédérale par des salves des milices vaudoises ce mercredi.

La citoyenne de Yens a ensuite quitté Berne aux environs de midi, dans un train spécialement réservé pour l'occasion. A bord: de nombreux élus fédéraux et cantonaux, des invités officiels et les médias. Elle a pris le train pour Cully, au cœur de Lavaux.

Escorte lacustre pour Isabelle Moret

Après le train, au tour du bateau pour Isabelle Moret. La nouvelle présidente vaudoise du Conseil national et ses invités (une délégation d'environ 300 personnes) ont un long trajet à effectuer ce mercredi pour relier Berne à Yens, le village de la politicienne libérale-radicale.

Partis de la capitale en train un peu après 12h30, ils traversent désormais une partie du Léman en bateau. Embarqués à Cully sur le bateau de la CGN «Lausanne», ils sont en ce moment même à Ouchy et reprendront bientôt le large pour rejoindre Morges.

Mais un navire qui transporte des représentants des autorités fédérales, dont le conseiller fédéral Ignazio Cassis, ne vogue pas comme un simple bateau. Plusieurs petits bateaux l'escortent, dont un de la gendarmerie et plusieurs des sociétés de sauvetage de la région. Entourée principalement d'élus fédéraux et fribourgeois jusqu'à son arrivée à Cully, Isabelle Moret est désormais également accompagnée par les conseillers d'Etat vaudois, ainsi que des représentants du monde judiciaire et parlementaire vaudois.

Arrivée à 17h30

Elle est attendue vers 17h30 dans ce village de La Côte de 1500 habitants, dont elle est aussi conseillère communale.

Conseillère nationale depuis 2006, Isabelle Moret a été plébiscitée lundi par ses collègues. Elle a recueilli 193 voix sur 198 bulletins valables - un record - pour succéder à la socialiste tessinoise Marina Carobbio.