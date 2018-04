«J’admire le président Trump pour sa profondeur d’esprit»

Il faut montrer patte blanche pour rencontrer l’ambassadeur américain à Berne. Caméras omniprésentes, passage sous un portique de sécurité, fouille des sacs, test à l’explosif et confiscation de la carte d’identité par un «marine» pendant toute la visite, tels sont les prérequis d’une interview. Ensuite seulement s’ouvrent les portes de la magnifique résidence américaine, avec vue sur les Alpes bernoises.

Le nouvel ambassadeur Edward McMullen nous reçoit chaleureusement dans un salon cossu de la résidence. «Faites-moi paraître plus mince sur les photos», lance-t-il en forme de boutade au photographe.

Vous vivez en Suisse depuis quatre mois. Qu’est-ce que vous appréciez dans ce pays?

Je connais bien la Suisse que j’ai visitée avant de devenir ambassadeur. J’aime sa diversité culturelle. Je lis le français, mais je ne le parle pas très bien. J’adore les gens ici. Ils sont mesurés, équitables. Ils écoutent ce que vous avez à dire et sont curieux d’en apprendre plus sur la nouvelle administration américaine. Et même s’ils ne sont pas d’accord avec certains éléments de la politique présidentielle, on peut en discuter rationnellement.

Et ce que vous n’aimez pas en Suisse…

(Il n’arrive pas à citer un exemple, alors il enchaîne.) Une chose m’a surpris dans l’exercice de mon travail. Je suis un businessman et pas un politicien. Je suis habitué à travailler dur. Mais le boulot d’un ambassadeur n’a rien d’un séjour de vacances. Il ne s’arrête jamais. Je me lève à 6 heures du matin et hier, j’ai fini à 23 h 30. J’aime mon job et je comprends mieux ce qu’endure le président Trump, lui qui travaille sans arrêt en empiétant sur son temps de sommeil.

Comment avez-vous connu Donald Trump?

Je l’ai rencontré pour la première fois quand j’avais 23 ou 24 ans lors d’un match de base-ball. C’était à New York pendant un match des Yankees. Puis je l’ai revu de façon intermittente par la suite. Quand il a décidé de briguer la présidence, des amis communs lui ont recommandé de me confier la campagne pour la Caroline du Sud. Je lui ai expliqué que je n’étais pas l’homme qu’il fallait pour mener une campagne présidentielle mais que je saurais lui trouver les bonnes personnes.

Vous le connaissez bien?

Je l’ai vu plusieurs fois. Mais nous ne sommes pas des copains d’apéro. D’ailleurs, il ne boit pas. Nous nous sommes rapprochés pendant la campagne.

Vous l’admirez?

Oh oui, je l’admire vraiment! Il est brillant. C’est un vrai leader qui a bâti une société multimilliardaire. Un succès historique aux USA. Sur le plan politique, c’est un homme qui comprend les enjeux que doit affronter notre pays. Que ce soit sur les impôts ou les politiques publiques. Il a une grande profondeur d’esprit contrairement à l’image qui est véhiculée dans les médias. Il est très fort pour obtenir des résultats. Il a fait davantage en un an que certains présidents au cours de deux mandats.

Aux États-Unis, et aussi en Suisse, il est souvent décrit comme un président erratique, imprévisible…

La réalité, c’est que ce président n’est pas un politicien. C’est un businessman. Il a été élu pour changer les choses. Et il est confronté à une résistance active. Mais si Hillary Clinton avait gagné, elle aurait eu le même problème. Le pays est divisé. La bonne nouvelle, c’est qu’il se porte bien. L’économie est forte, le chômage n’a jamais été aussi bas, également pour les travailleurs noirs et hispaniques. C’est une renaissance! Les derniers sondages sont favorables à Trump à plus de 50%, plus hauts qu’Obama à la même période.

Nombreux sont ceux qui disent que ces succès sont le fruit des administrations précédentes.

La réussite a mille pères mais l’échec est orphelin…

Trump dirige son gouvernement en pratiquant une politique du personnel sur le mode «Engager et virer». Est-ce que vous vous sentez en sécurité dans votre fauteuil?

(Rire.) Dès le moment où vous vous sentez en sécurité, vous commettez une grave erreur. Ce président exige des résultats. Tous les matins quand je me réveille, je me sens honoré et béni d’avoir ce poste, de pouvoir représenter le président et d’améliorer encore la puissante relation entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique.

Quel est le problème le plus important à résoudre pour vous en Suisse?

Il n’y a aucun problème à régler. La relation entre nos deux pays est fantastique. On peut bien sûr encore progresser sur le plan économique, en aidant par exemple des PME genevoises ou zougoises à accéder au grand marché américain. La cybersécurité est aussi un enjeu crucial pour nos deux pays. Nous pouvons travailler ensemble et partager nos expériences.

Les banques suisses ont aboli le secret bancaire sous la pression internationale. En revanche, certains États américains, comme le Delaware, autorisent toujours les trusts particulièrement opaques.

Je ne suis pas familier avec le monde bancaire. Mais je peux vous dire que notre gouvernement et notre Département de justice savent aller chercher le moindre dollar américain où il se trouve. Je serais surpris d’apprendre qu’aux USA, la pratique bancaire est différente de celle en vigueur pour les banques suisses. Ces dernières d’ailleurs se portent très bien sur le sol américain.

En quoi la venue de Trump à Davos a été importante?

Elle a été extrêmement importante. Il a pu expliquer que «l’Amérique d’abord» ne signifiait pas «L’Amérique seule». Il a pu souligner aussi que la Suisse, et pas seulement l’UE ou l’OTAN, jouait un rôle important pour les USA. Pour toute l’Europe, son discours et sa vision ont constitué une sorte de «Reset» des relations internationales.

À Davos, le président Trump a aussi affirmé que, grâce à lui, les Suisses étaient devenus plus riches. Était-il sérieux?

Il voulait dire que tout le monde profite du boom économique et financier américain. Les résultats économiques étonnants obtenus par le président attirent aussi de plus en plus les investisseurs suisses aux USA. Et n’allez pas croire ceux qui disent que les grandes compagnies américaines vont quitter la Suisse en raison des baisses d’impôt qui sont mises en œuvre chez nous. Si ces sociétés sont venues s’installer en Suisse, c’est en raison de l’excellent système d’éducation, des infrastructures, de l’accès au marché, de la recherche et du développement, etc. La synergie entre nos deux économies n’a jamais été aussi vigoureuse.

Trump est très critique envers le multilatéralisme et l’ONU. Est-ce que cela signifie moins de contributions pour le siège genevois de l’organisation?

Nous avons une ambassadrice fantastique à l’ONU, Nikki Haley, qui est aussi une bonne amie de la Caroline du Sud. C’est elle qui peut répondre à votre question. Le président Trump a cependant déclaré que l’ONU doit absolument se réformer et améliorer son efficacité. Le multilatéralisme a son importance s’il n’empiète pas sur les intérêts américains.

On a l’impression que Donald Trump est favorable au libre-échange uniquement quand les États-Unis en sont les premiers bénéficiaires

Non. Le président est un adepte du libre-échange comme l’était Adam Smith. Mais comme lui, il veut que cela soit basé sur la réciprocité, avec deux gagnants. Sinon il faut renégocier. La bonne nouvelle pour la Suisse? Dans la majorité des cas, nous avons une grande réciprocité entre nos deux pays. (24 heures)