L’alcool, c’était sa vie. Jusqu’à cinq litres de bière par jour. Il y a huit mois, Laura* a une nouvelle fois stoppé. Et cette fois ça marche. Pour cette quinquagénaire, la raison de ce succès est claire: elle bénéficie du soutien de l'Impact. Cette association, créée il y a un an par des personnes qui ont traversé les mêmes difficultés qu’elle, développe une nouvelle approche. Ces pairs fournissent leur aide une fois les soins médicaux terminés. Avec un objectif, trouver sa place dans une société où l’alcool est omniprésent.

Nous rencontrons Laura avec deux pairs aidants, Yves Maury, abstinent depuis neuf ans, et Gisèle Zanone, qui n’a plus bu depuis 2002. Pour Laura, les choses ont dérapé en 2004, une année où les événements douloureux se sont enchaînés. «Je me revois prendre un verre de rosé sur une terrasse au soleil.» Elle a ressenti un soulagement extrême, celui de pouvoir enfin oublier ses soucis. «Ça a été le premier de tous les verres qui ont suivi.»

Laura n’a pas de limites quand elle boit. «Une fois lancée, plus rien n’existe. Je suis scotchée sur ma chaise.» Elle a changé de comportement et acquis une mauvaise réputation dans son quartier, n’a plus réussi à prendre soin de sa fille comme elle l’aurait voulu… En 2007, un ami lui dit qu’elle a un problème. Cela l’interpelle et les neuf années suivantes, elle enchaîne sevrages et rechutes.

«En couple avec l’alcool»

«Quand je me retrouvais seule, je sortais au bistrot pour rencontrer des gens.» L’alcool est devenu un médicament contre la solitude, facile d’accès et à l’effet rapide. Avec le temps, le remède s’est transformé en compagnon. «Un mauvais compagnon, mais qui était là. J’étais en couple avec l’alcool.» Le déclic s’est produit l’an dernier, après que sa fille adolescente a quitté la maison durant deux semaines. Depuis, elle tient, malgré deux écarts.

Pour Yves Maury, président de l’Association Impact, ce parcours illustre les difficultés de nombreux alcooliques. «Il y a une rupture quand les soins donnés par les professionnels s’arrêtent.» À ses yeux, c’est quand on quitte la clinique que commence le vrai travail. Il faut alors compter au moins deux ans pour «s’ancrer dans l’indépendance». La tentation de boire pour ne plus souffrir revient régulièrement. «Au bout d’un moment, on se dit tant pis», ajoute Gisèle Zanone.

Yves Maury lie la majorité des rechutes au fait que l’alcool est un produit social et que, au quotidien, les sollicitations sont nombreuses. «L’héroïnomane est marginalisé. S’il arrête, les autres le félicitent et l’accueillent. Avec l’alcool, vous êtes stigmatisé quand vous arrêtez.» Il faut se justifier et ce n’est pas facile. «À chaque fois, cela fait renaître les souffrances et le sentiment de culpabilité», complète Gisèle Zanone. Les autres ne comprennent pas cette difficulté à contrôler la consommation, cette dépendance faisant que, quand on commence, on ne s’arrête plus.

Retrouver du plaisir

Outre le soutien de personnes ayant le même vécu, le but de l’Impact est de s’exposer progressivement à cette société. Pairs aidants et pairs aidés se rencontrent une fois par mois dans des groupes de parole. Entre deux, ils se retrouvent par petits groupes «dans la vraie vie», que ce soit au resto, au cinéma ou même au supermarché. «Le but est de développer des stratégies pour faire face aux sollicitations. Et de retrouver du plaisir ailleurs. Si on se dit que tout est horrible parce qu’on doit se priver, on risque de retomber», détaille Yves Maury.

Dans une vie où l’alcool avait pris toute la place, il faut combler le vide qu’il a laissé. Si Yves Maury a créé l’Association Impact, c’est parce qu’il ne se retrouvait pas dans les soutiens existants. «Les Alcooliques Anonymes, par exemple, ont un effet chapelle qui ne convient pas à tout le monde. Les gens se retrouvent entre eux et parlent de consommation ou de non-consommation.»

Aujourd’hui, Laura est sur la bonne voie. «Je suis retournée dans un bar. J’ai commandé un café et rien d’autre. J’étais très fière.» Elle est encore fragile et reconnaît avoir connu «un dérapage» à Pâques. Mais elle retrouve peu à peu celle qu’elle était avant, reprend son rôle de maman et réapprend la joie de faire certaines choses alors que «même les trucs sympas étaient devenus des corvées».

«Valoriser ma démarche»

Elle n’est pas la seule à tirer avantage de cette relation avec des proches aidants. Si l’alcool est une vieille histoire pour Yves Maury, il sait que le problème reste là, quelque part dans cet estomac qu’il désigne du doigt. «Le fait d’aider les autres permet de m’affirmer dans ma décision. Je suis fier de valoriser ma démarche.» Il est au chômage et compte reprendre une formation de pair-praticien pour vivre de sa nouvelle activité. À la retraite, Gisèle Zanone est devenue patiente formatrice en addictologie (elle joue le rôle d’un patient en difficulté dans des interventions visant à former les soignants). La septuagénaire ne pense plus vraiment à l’alcool et a enregistré récemment un succès. «J’ai rencontré des difficultés dans ma vie privée. J’avais toujours eu peur qu’un tel événement ne me fasse rechuter. Mais cela n’a pas été le cas.»

* Prénom fictif (24 heures)