«Janus» la tortue bat un record mondial à Genève

C’est une curiosité. Une mascotte. Et une battante. Ou devrait-on dire «ce sont». La tortue Janus est née avec deux têtes. En pleine nature, elle aurait fait long feu. Mais elle a percé sa coquille au Muséum d’histoire naturelle de Genève. Les collaborateurs de l’institution lui ont offert une vie dans du papier bulle, enchaînant les mesures pour la préserver. Aujourd’hui, elle est devenue la mascotte de l’institution et s’apprête à fêter ses 20 ans, une exceptionnelle longévité.

«Un cas rare, un miracle!»

La tortue J anus, baptisée en référence à la divinité romaine aux deux visages, pointe ses deux becs le 3 septembre 1997. La bicéphale chauffait depuis plusieurs semaines dans les couveuses que le Muséum d’histoire naturelle mettait alors à disposition des privés. La propriétaire de Janus décide d’en faire don à l’institution, plus à même de s’occuper de cet animal unique. Une aubaine pour les chercheurs. «C’est un cas extrêmement rare, explique Andreas Schmitz, chercheur au Département d’herpétologie (étude des reptiles et des amphibiens), qui s’est occupé de Janus de 2005 à 2012. Dans la nature, un animal avec une telle malformation meurt généralement rapidement, notamment parce qu’il ne peut pas protéger sa tête dans sa carapace.» L’ancien record de longévité d’une tortue bicéphale en captivité était de 6 ans. «Janus atteint les 20 ans… Elle est en train de battre un record du monde, c’est un petit miracle!»

Bain matinal et salade frisée

Un miracle qui bénéficie d’un coup de pouce des collaborateurs du Muséum, qui ne ménagent pas leurs efforts. Chaque matin, la tortue a droit à un bain tiède. «Ça lui permet de se relaxer et de boire. Car il n’y a pas de bassin dans son terrarium. Si Janus tombait dans l’eau, elle pourrait se noyer.» Une fois par semaine, c’est séance d’UV «pour fixer la vitamine D et consolider sa carapace, fragilisée par une malformation». La composition de son régime alimentaire est précise, salade frisée et tomates, surtout pas d’aliments difficiles à digérer. Et tout effort important est proscrit. Alors Janus est privée de vie sexuelle… «Pendant l’acte, les tortues sont hyperagitées. Janus n’est pas habituée à autant de stress, ce serait risqué.»

L’environnement de la bicéphale a aussi fait l’objet de longues réflexions. Son terrarium est pratiquement vide, un désert pour sa sécurité. «Si elle trébuche sur une pierre ou une branche et qu’elle se retrouve sur le dos, elle ne parvient pas à se retourner à cause de sa malformation. Une nuit entière dans cette position et elle risque la mort.» Même le sol de l’habitat est personnalisé. «Janus ne peut pas se déplacer normalement, elle glisse plutôt qu’elle ne marche. Donc si le revêtement du sol est trop rugueux, cela use sa carapace, s’il est trop lisse, la tortue patine! Il a fallu trouver un juste milieu.»

Encore faut-il que Janus veuille bien marcher… «Avec ses deux cerveaux, elle se retrouve parfois dans des situations conflictuelles… si l’une des têtes veut partir à gauche et l’autre à droite, le corps s’arrête! L’une des têtes est un peu plus dominante et prend généralement le dessus.»

Tortue à valeur émotionnelle Toutes ces précautions sont à la hauteur de la renommée de l’animal, devenu la mascotte du Muséum. «Elle est aussi connue internationalement dans le monde scientifique et a une valeur émotionnelle énorme pour les Genevois. Quand on avait dû la déplacer pour effectuer des travaux, on a croulé sous les appels inquiets qui demandaient si elle était morte!»

Et si elle venait justement à mourir, finirait-elle empaillée ou baignant dans l’alcool? Andreas Schmitz sourit: «Pour l’instant, on ne parle pas de ça. La question qui se pose aujourd’hui, c’est plutôt: sur le gâteau, on met 20 bougies ou 40, soit 20 pour chaque tête?» (24 heures)