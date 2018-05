Saïda Keller-Messahli, la présidente du Forum pour un islam progressiste, est dans le viseur de la justice bernoise. Une enquête pénale a été ouverte à son encontre pour soupçons de calomnie et diffamation, a révélé dimanche le «SonntagsBlick». Le porte-parole du Ministère public du Jura bernois-Seeland, Christof Scheurer, a confirmé l’information à l’ATS. La procédure fait suite à des accusations contre le controversé prédicateur biennois Abu Ramadan.

Dans un article publié le 23 septembre dernier dans le «Bieler Tagblatt» et intitulé «Le faux jeu d’Abu Ramadan», Saïda Keller-Messahli soutient que ce dernier promeut le djihad violent. Elle lui reproche notamment d’avoir prié pour la protection des combattants d’Al-Qaida et de l’État islamique lors d’un prêche dans une mosquée libyenne en 2016. Il s’est défendu dans la presse et a contesté ces propos.

Contactée par nos soins, la Suisso-Tunisienne s’est dite «surprise». «Je savais qu’une plainte avait été déposée mais pas qu’une enquête avait été ouverte, réagit-elle. Je l’ai appris avec l’article du «SonntagsBlick». Je m’étonne que la presse soit informée avant la principale concernée.» Malgré tout, Saïda Keller-Messahli se montre sereine. «Les cercles dont fait partie Abu Ramadan essaient par tous les moyens, y compris le mensonge, de faire taire les voix critiques à leur égard. Le Conseil central islamique suisse (ndlr: présidé par le Biennois Nicolas Blancho), qui le soutient moralement, s’est d’ailleurs réjoui sur le réseau social Twitter de la procédure ouverte contre moi. Dès qu’il y a quoi que ce soit, ils insistent sur le sujet pour me discréditer. Je suis habituée.»

Saïda Keller-Messahli persiste et signe. «Je sais que je n’ai rien inventé. Je n’ai rien dit que je ne peux pas documenter. Il est très clair qu’Abu Ramadan est un élément djihadiste et que c’est quelqu’un des plus dangereux.» La présidente du Forum pour un islam progressiste, qui a dû fournir à la justice des éléments de preuve appuyant ses affirmations suite à la plainte déposée par Abu Ramadan, a d’ailleurs transmis la semaine dernière de nouveaux détails au Ministère public, qui lui a demandé des précisions. «J’ai repris les vidéos que je cite dans l’article. J’ai tout revu, expliqué, noté les minutes et les secondes où il prononce les phrases qui m’ont menée à écrire cet article.»

Les vidéos en question, où Abu Ramadan s’exprime en arabe, sont visibles sur YouTube. Elles portent le logo de Tanasuh, une TV islamiste libyenne. «Quand Abu Ramadan parle devant le public de la mosquée et demande que Dieu protège les frères qui se battent pour la cause de l’Islam en Syrie, en Irak, au Yémen, en Palestine, en Égypte et en Libye, il est très clair pour l’auditoire de qui il parle. Il ne le dit pas explicitement mais implicitement. En outre, des sources disent qu’il était membre de la brigade des martyrs d’Abu Salem, alliée à Al-Qaida.»

Abu Ramadan est sous le coup d’une enquête pénale pour discrimination raciale. L’imam de la mosquée Ar’Rahman à Bienne aurait tenu des propos haineux lors d’un prêche. Il conteste aussi ces accusations. (24 heures)