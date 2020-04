«Je pense que le pic de l’épidémie est dépassé»

Le nombre de nouvelles personnes contaminées par le Covid-19 a baissé de façon spectaculaire. On est passé de 1300 cas positifs au plus fort de la crise à 254ce mardi. Ce qui fait dire à Patrick Mathys, chef de la section Gestion de crise et collaboration internationale à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), que le trend est «positif». Une déclaration vague qu’affectionnent les experts de l’OFSP, tant ils redoutent toujours un éventuel rebond.

Lors d’une conférence de presse tenue mardi à Berne, nous avons donc posé la question suivante à Patrick Mathys: «Pouvez-vous nous dire clairement si la Suisse a dépassé le pic de l’épidémie?» Réponse du tac au tac: «Non, on ne peut pas le dire clairement. Mais personnellement, oui, je pense que nous avons dépassé le pic de l’épidémie.»

Patrick Mathys précise que le chiffre des 254 nouveaux cas après Pâques est particulièrement bas. Mais il y a un biais. «Les gens, même s’ils sentent qu’ils ont un peu mal à la gorge, ne vont pas se faire tester le week-end. Ils reportent cela au lundi. Avec le congé de Pâques, c’est la même chose. Je m’attends donc à des chiffres supérieurs ces prochains jours. Mais en fin de semaine, je suis persuadé que le trend baissier que nous observons sera confirmé.»

Pour ce responsable, on entre clairement dans une nouvelle phase, même si 400personnes sont encore aux soins intensifs dans les hôpitaux. Ce qui explique pourquoi l’administration fédérale et le Conseil fédéral planchent activement sur les scénarios de sortie de crise.

Changement de ton concernant les masques

La sortie de crise en Suisse pourrait s’accompagner d’un revirement spectaculaire sur les masques de protection. Jusqu’à présent, les simples masques hygiéniques à destination de la population étaient brocardés par l’OFSP et le conseiller fédéral Alain Berset. Ils les qualifiaient au mieux d’inutiles, au pire de dangereux en cas de mauvaise manipulation. Ce discours passe de plus en plus mal à l’heure où nombre de gouvernements – les pays asiatiques en tête, mais aussi l’Autriche et désormais les États-Unis – incitent leur population à porter un masque dans les commerces ou les transports publics.

Alain Berset et l’OFSP aussi ont changé de ton depuis quelques jours. Les attaques ont cessé et Patrick Mathys n’exclut pas désormais que l’OFSP recommande le port du masque lors de la levée du semi-confinement. Il l’a déclaré clairement ce mardi. Mais il a rappelé aussi que cela ne serait possible que si la Suisse est capable d’avoir assez de masques à fournir à sa population. Ce qui n’est pas gagné vu le manque criant de masques et la bataille féroce au niveau international pour en acheter.

L’exemple taïwanais

Taïwan est un des pays qui a le mieux réussi à stopper l’épidémie. Dès les premières nouvelles alarmantes en janvier, il a pris immédiatement plus de 120 mesures pour protéger ses 23 millions d’habitants. L’une d’entre elles, comme on pouvait le lire dans le «Tages-Anzeiger», a été de demander à l’armée de produire des masques en masse.

L’armée suisse pourrait-elle en faire de même? Le brigadier Raynald Droz, présent à la conférence de presse mardi à Berne, ne tourne pas autour du pot: «La pharmacie de l’armée a reçu la mission de chercher des masques à l’intérieur et à l’extérieur du pays, dit-il. Elle produit aussi des médicaments conformément au contrat que nous avons. Mais il n’est pas prévu dans les contrats actuels, et vraisemblablement futurs, de produire des masques. Voilà pourquoi on a toujours fonctionné avec une dépendance envers des tiers.»

On verra si le Conseil fédéral, une fois la crise terminée, s’inspirera de l’exemple taïwanais pour certaines mesures. Taïwan, qui a des relations intenses et compliquées avec la Chine, compte à ce jour moins de 400 cas positifs et seulement six morts dus au coronavirus.