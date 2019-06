«Jean-Claude Romand peut encore se révéler dangereux avec des gens faibles»

Après vingt-six ans en détention, Jean-Claude Romand, le faux médecin de l’Ain qui prétendait travailler à l'Organisation mondiale de la Santé, a retrouvé la liberté ce vendredi. Il avait tué toute sa famille et allait être démasqué après une vie entière d’imposture.

Emmanuel Crolet était le beau-frère de Jean-Claude Romand. Comme les autres, il n’avait rien soupçonné. Aujourd’hui encore, il met en garde contre le double jeu du meurtrier.

Dans quel état d’esprit êtes-vous?

En avril, quand la décision est tombée après un rejet de la demande de libération en février, j’étais abasourdi. Plus le temps passe, moins je comprends cette décision au vu des doutes sur la personnalité de Jean-Claude Romand. C’est un homme pétri d’orgueil, dans le déni complet. Il s’est comporté comme un détenu modèle. Mais n’a-t-il pas joué un double jeu ? La cour d’appel de Bourges a estimé que son projet paraissait viable. Mais moi j’ai des doutes sur la solidité de ce projet. Il lui a été apporté, ce n’est pas lui qui l’a mis en œuvre. Une fois encore, il fait preuve d’opportunisme.

Il sera dans une abbaye.

Le monastère de Fontgombault! Un établissement catholique intégriste qui avait accueilli Paul Touvier (ndlr: un fonctionnaire collaborationniste du régime de Vichy)! C’est trop facile! La société va expier pour lui. Et que fera-t-il après deux ans? Les psychiatres n’ont jamais pu établir comment il fonctionnait. Je m’interroge sur la facilité avec laquelle il a pu obtenir cette libération.

C’est la colère qui prédomine?

La colère, la frustration et l’incompréhension. Je respecte la loi et la période de sûreté. Mais il y a le contexte. Il continue de jouer un jeu pervers, indécent. Il a eu de la chance. Lors de son procès, il disait qu’il avait bénéficié de miracles tout au long de sa vie. À l’époque, il parlait de l’argent facile. Je pense à ma mère. Les gens qui sont prêts à accueillir Romand ne l’ont même jamais vue. Elle qui est croyante, elle ne va plus à l’église.

Pour vous, Romand reste dangereux?

Je ne suis pas psychiatre. Je veux bien admettre que sa dangerosité a faibli. Mais il reste cet orgueil qui l’a poussé à agir. Sa personnalité a peu changé. Il peut encore se révéler dangereux avec des gens faibles. Il manifeste maintenant une empathie apparente. Mais cette empathie, il ne l’exprimait pas en détention.

Vous conservez des doutes, notamment sur la mort de votre père, cinq ans avant les faits?

Ce ne sont pas seulement des doutes. Je suis convaincu que Romand est responsable de la mort de mon père. Il était seul avec lui en 1988 quand il est tombé dans sa maison. Les enquêteurs ont parlé de suspicion potentielle. L’affaire a été classée sans suite faute de preuves. Mais c’est tout de même une curieuse coïncidence : un mois après, il aurait dû rendre des comptes à mon père. Et il y a encore eu un autre décès suspect dans son entourage. Si Romand était humain et chrétien, il devrait avouer. Peut-être qu’un jour il aura des remords.

Vous attendez de lui qu’il vous demande pardon?

On ne veut aucun contact. En 1993, il avait écrit à un ami d’enfance peu après les faits. C’est le personnage qu’Emmanuel Carrère appelle Luc dans son livre «L’Adversaire». Il lui dit: «Si vous voyez la maman de Florence, dites-lui pardon de ma part». C’est un homme qui demande pardon par procuration. Il ne regrette pas ses gestes. Il s’est toujours expliqué de façon très froide, très distanciée par rapport aux faits. L’un des psychiatres qui l’a examiné, Daniel Settelen, a parlé de raptus mélancolique. Mais il n’a pas cherché à se suicider. Quand on veut mourir, on ne calfeutre pas sa chambre pour se protéger des fumées. C’est très difficile d’entendre la moindre parole de sa part. ll est incapable d’expliquer ce qui a conduit à cette folie meurtrière. Il a dit qu’il s’était réveillé avec le rouleau à pâtisserie, et que les choses s’étaient enchaînées. Mais pour le reste, il est capable de donner plein de détails.

Ce qui vous révolte, c’est d’être passé pour des naïfs?

À l’époque du procès, c’est ce qu’avait voulu faire croire l’un des avocats de Romand. Il n’en parle plus. L’indécence a des limites. Romand était quelqu’un qui avait vraiment «emballé son personnage». Il attirait la sympathie et tissait sa toile d’araignée. On le croyait fragile, atteint d’un lymphome. Vous ne posez pas de question d’argent à quelqu’un dont vous croyez qu’il a un cancer! Ma sœur n’était pas naïve. Elle n’avait aucune raison de mettre en doute celui qui lui apportait tout ce dont elle avait rêvé. Elle l’aimait, c’est sûr. Lui, je ne sais pas. Romand n’a pas berné que la famille Crolet. Même les surveillants de prison l’appellent «Monsieur Romand». Ce ne sont pas ses victimes qui ont fait preuve de naïveté. C’est lui qui a fait preuve de manipulation. Son métier, c’était de mentir à longueur de journée. Pour lui, la peine restera à durée déterminée. Pour nous, les images resteront à jamais.

(24 heures)