Jeune femme agressée au couteau à Zurich

Un inconnu a poignardé une femme de 28 ans, dans la nuit de lundi à mardi, dans un quartier d'habitations à Zurich. La victime n'a pas été grièvement blessée, mais elle a dû être hospitalisée. L'agresseur est aussi soupçonné d'avoir embouti une voiture peu après.

L'agression s'est produite vers minuit dans le nord de la ville, indique la police municipale. La jeune femme a rencontré son agresseur par hasard. Après une courte altercation verbale, l'inconnu lui a asséné des coups de couteau.

Peu après, une voiture est entrée en collision avec une auto garée et inoccupée, non loin du lieu de l'agression. L'automobiliste fautif a abandonné son véhicule et pris la fuite à pied. La police n'exclut pas qu'il s'agisse de l'agresseur de la jeune femme.

Les circonstances et causes exactes de l'agression font l'objet d'une enquête ouverte par le Ministère public. (ats/nxp)