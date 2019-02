Jeunesse socialiste: un non et un oui le 19 mai

Réunie à Berne-Bümpliz (BE), la Jeunesse socialiste suisse (JS) a adopté samedi ses mots d'ordre en vue des votations du 19 mai. C'est non au projet fiscal liant imposition des entreprises et financement de l'AVS et oui à la nouvelle loi sur les armes.

Les deux recommandations de vote ont été adoptées à l'unanimité moins quelques abstentions, a indiqué la JS sur Twitter. Le projet fiscal était combattu par un référendum lancé par une alliance réunissant précisément la JS, les Verts, certains syndicats et l'extrême gauche.

Jusqu'à dimanche

La révision de la loi sur les armes vise à durcir les conditions de détention de certaines armes, notamment des semi-automatiques, et découle des nouvelles mesures antiterroristes de l'UE. Les milieux du tir et l'UDC estiment que le texte va trop loin.

Réunie jusqu'à dimanche en assemblée générale, la JS attendait samedi notamment le nouveau président de l'Union syndicale suisse, le Vaudois Pierres-Yves Maillard, et dimanche le président du PS Christian Levrat, de même que des représentants des jeunes socialistes allemands et autrichiens. (ats/nxp)