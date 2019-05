Journée mémorable, quand tennis suisse se bouscule à la Caja Magica

Être un supporter suisse, jeudi à la Caja Magica, avait quelque chose de l’orgie empêchée. Un immense plaisir contrarié. Excitant et frustrant. Comment faire pour suivre Belinda Bencic, Stan Wawrinka et Roger Federer lorsqu’ils jouent (presque) en même temps et sur trois courts différents? Anticiper les mouvements de foule, sentir le sens que prend un match, avoir de la chance, il fallait un peu de tout ça pour essayer d’en rater le moins possible. Surtout quand tout se joue sur une poignée de points. «Ma mère m’a envoyé une capture d’écran avec nos trois matches alignés sur le live score, souriait Belinda Bencic. C’était une journée folle pour le tennis suisse.» En effet. Un peu plus tôt, elle a débuté avec la Saint-Galloise, envoyée en éclaireuse dans un «Sanchez Vicario» au trois quarts vide. Il est 15 h 50 quand, relancée par un coaching gagnant de «papa Ivan», «Beli» trouve la longueur nécessaire pour emmener Naomi Osaka dans une manche décisive. Une joie vite gâchée: «We will rock you» claironne l’arrivée du «Maître» sur le central et les files d’attente indiquent du changement sur le «court 3». Horreur, il est temps de choisir.

Lutte à distance avec Roger

«J’ai regardé Belinda avant d’entrer sur le court, elle commençait son troisième set, glissait Stan Wawrinka après la douche. Malheureusement, on ne voit pas les scores au changement de côté. Du coup, j’ai perdu un peu le fil.»

En match, rien n’échappe à «Stanimal». Le Vaudois aime regarder les manies des spectateurs et surveiller l’évolution des parties en cours. Cet esprit collectif méritait bien une réciprocité: bienvenue donc dans le troisième stade de la Caja Magica. Cette boîte à chaussure a beau être quasi identique à sa voisine «Arantxa», elle grouille d’une ambiance tendue. Entre ceux qui étaient venus pour Thiem - Fognini et veulent rester et les autres qui estiment que leur patience mérite récompense, le ton monte. La sécurité s’en mêle. Et quand Stan Wawrinka claque un premier ace, la foule dégouline des sièges en avalant des pipas.

Parmi ce public d’amateurs éclairés, Esteban et ses amis sont venus de Grenade pour la journée. Ils encouragent le Suisse avec passion; «parce qu’on adore son revers». «Que partido, no?» glisse notre voisin. Il a raison. Stan Wawrinka domine Nishikori en puissance. Il se détache, impérial, et livre une lutte à distance avec Roger Federer qui avale son premier set en moins de vingt minutes face à Gaël Monfils (6-0).

Premier miracle

Arrive alors le premier miracle de la journée. Menée 3-5, Belinda Bencic trouve ce supplément d’âme qui en fait la 4e joueuse mondiale en 2019 pour aligner quatre jeux de suite. «Je viens de la croiser et je lui ai dit de profiter, applaudira Roger Federer un peu plus tard. Battre deux fois la No 1 mondiale en trois mois, c’est beau. Mais ça n’arrive pas tous les jours. Parfois tu dois attendre des années pour revivre un tel plaisir.» Claquer une roue de vélo au premier set et se retrouver à sauver deux balles de match une heure plus tard, voilà autre chose qui n’arrive pas tous les jours. Dans un central parfois amusé par ses difficultés, Roger Federer l’a fait. Presque les yeux fermés. «Sur la première, je ne me sentais pas de gagner le point du fond de court. Alors j’ai enclenché le mode «panique»: j’ai servi le coup droit pour surprendre puis j’ai couru le plus vite possible vers le filet…» Son tie-break, quelques minutes plus tard sera, lui, tout aussi maîtrisé que celui de Wawrinka s’offrant sa plus belle victoire de la saison. Un «Stanimal» installé alors devant la télévision de l’espace joueurs. «Bien sûr que j’ai regardé et ce que j’ai vu ne m’a pas étonné. Vous savez, plus rien ne me surprend avec ces deux-là. J’ai vu un Rodge qui montait sur tout et un Gaël qui courait partout. Du classique.»

Du classique, les Suisses en reprendront un service ce vendredi. Du classique et du lourd, surtout. Ils ont en effet rendez-vous avec Simona Halep (Bencic, 14 h 30), Dominic Thiem (Federer, 17 h) et Rafael Nadal (Wawrinka, 21 h 30). Le défi est de taille. Mais au moins chacun saura-t-il que, dans le stade ou à l’hôtel, les deux autres regardent. Dans l’espoir de prolonger la belle semaine madrilène du trio. (24 heures)