Ju-Air n'a plus le droit de faire voler ses Ju-52

La compagnie aérienne Ju-Air ne pourra plus faire voler ses Ju-52 basés à Dübendorf. L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) a prononcé avec effet immédiat mardi l’immobilisation provisoire des deux «Tante Ju».

Cette décision fait suite à l’examen par le Service suisse d’enquête de sécurité (SESE) de l’épave du Ju-52 qui s’est écrasé le 4 août 2018. Celui-ci a mis en évidence des dommages structurels majeurs sous forme de fissures et de corrosion sur le longeron principal, l’élément porteur des ailes, et sur d’autres éléments des surfaces portantes, explique l'OFAC dans un communiqué. Ces dommages ne pouvaient pas être détectés lors des travaux d’entretien et inspections ordinaires.

Comme les deux Ju-52 stationnés à Dübendorf affichent plus ou moins le même âge et le même nombre d’heures de vol que l’avion accidenté, il faut s’assurer qu’ils ne présentent pas les mêmes dommages, précise l'OFAC. Ces appareils ne pourront donc pas voler tant que ces vérifications n’auront pas été faites et que les éventuels carences n’auront pas été éliminées.

Aucun lien avec le crash

En l’état actuel des connaissances, il n’y a toutefois aucun lien entre ces dommages et l’accident survenu le 4 août dernier, précise l'OFAC. Les investigations techniques du SESE ne sont pas encore terminées.

Pour rappel, un Junkers Ju-52 s'était crashé le 4 août dernier au Piz Segnas, dans les Grisons. Il avait décollé à Locarno (TI) pour rallier Dübendorf (ZH). Le drame avait fait 20 morts, onze hommes et neuf femmes, de 42 à 84 ans, parmi lesquels plusieurs couples de Suisses alémanique et un du canton du Vaud.

L'appareil, qui datait de 1939, faisait la fierté des amoureux des vieux coucous. Il était piloté par deux pilotes chevronnés, des anciens commandants de bord de Swissair, de Swiss et d’Edelweiss Air, âgés de 62 et 63 ans.

L'OFAC avait autorisé la reprise des vols de Ju-Air peu après l'accident sous trois conditions. Les avions devaient pouvoir voler au-desssus de l'altitude minimale définie par la loi. Ils devaient aussi être équipés d'enregistreurs de données GPS, afin que les vols puissent être suivis. Enfin, les passagers devaient demeurer attachés durant tout le voyage. L'OFAC avait précisé qu'il se réservait le droit d'immobiliser les appareils si l'enquête débouchait sur de nouveaux éléments.

