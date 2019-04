Julian Assange arrêté à l'ambassade d'Equateur

L'Equateur «a mis fin illégalement» à l'asile politique accordé à Julian Assange et l'ambasadeur a «invité» la police britannique dans l'enceinte diplomatique pour l'arrêter, a accusé jeudi le site d'information WikiLeaks dans des tweets.

Julian Assange expulsé de l'ambassade, sorti par la police britannique. Fatigué, vieilli, terrifié, il se débattait, les images sont écœurantes. L'Équateur et le Royaume-Uni nous montrent, si des fois on n'en doutait, qu'ils ne connaissent pas l'État de droit. pic.twitter.com/YCIg4NaLzz

En garde à vue

Le fondateur de WikiLeaks a été arrêté au sein de l'ambassade dans laquelle il était réfugié depuis sept ans, avait annoncé peu auparavant Scotland Yard. Il s'y était réfugié en 2012 de crainte d'être extradé vers la Suède où il était accusé de viol, une procédure entretemps fermée.

«Julian Assange, 47 ans, a été arrêté aujourd'hui, jeudi 11 avril, par des agents du service de la police métropolitain (MPS) à l'ambassade d'Équateur», a annoncé Scotland Yard, expliquant que l'arrestation a été menée en vertu d'un mandat de juin 2012 délivré par le tribunal londonien de Westminster Magistrates, pour non présentation au tribunal. Julian Assange a été placé en garde à vue dans un commissariat londonien et sera «présenté au tribunal de Westminster dès que possible».

Accusé de viol

Le fondateur de WiliLeaks s'était réfugié dans l'ambassade en 2012 pour éviter d'être extradé vers la Suède, où il était accusé de viol, un dossier depuis classé. L'Australien de 47 ans reste sous le coup d'un mandat d'arrêt britannique pour violation de ses conditions de liberté surveillée. Il craint, en cas d'arrestation, d'être extradé vers les Etats-Unis pour la publication en 2010 sur son site de milliers de documents confidentiels du département d'Etat et du Pentagone.

Julian Assange has been arrested by officers from the Metropolitan Police Service https://t.co/yhOIPbmMo2 pic.twitter.com/dUrDp228In