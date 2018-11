Karin Keller-Sutter ne veut pas dévoiler ses revenus

La conseillère aux Etats saint-galloise Karin Keller-Sutter se refuse à dévoiler l'ensemble de ses revenus. «Je ne le dirai pas. Je suis une citoyenne normale et comme tout autre, c'est une affaire privée. Il n'y a pas non plus de lien avec une aptitude au poste de Conseiller fédéral», déclare-t-elle dans une interview publiée ce mardi dans le Tages-Anzeiger.

Tout au plus reconnaît-elle le montant de son mandat comme administratrice chez Bâloise Assurance. Un poste pour lequel elle est rémunérée «175'000 francs, y compris les actions bloquées». Mais elle l'assure: il n'y aura aucun conflit d'intérêt si elle devait reprendre le Département de l'Intérieur.

Un droit de regard

«J'ai déjà prouvé mon indépendance en m'opposant à la prévoyance vieillesse en 2020, ce qui aurait réduit le taux de conversion dans le deuxième pilier.» Et aurait donc été favorable aux groupes actifs dans la prévoyance professionnelle.

L'hyper-favorite dans la succession de Johann Schneider-Ammann prévient ses futurs collègues au gouvernement. Si elle devait être élue le 5 décembre, elle entend «jouer un grand rôle dans toutes les affaires du Conseil fédéral».

Karin Keller-Sutter se refuse à n'être qu'un «simple chef de service» au sommet d'un département. Elle reconnaît que cela peut parfois être «ennuyeux et fastidieux de regarder les choses en profondeur. Mais au bout du compte, cela donne de meilleurs résultats.»

