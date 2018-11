Kucholl et Veillon feront les clowns en 2019

Vincent Kucholl et Vincent Veillon accompagneront le cirque Knie en 2019 en Suisse romande à l'occasion de son 100e anniversaire. Les deux humoristes succèdent à Marie-Thérèse Porchet, l'invitée vedette de cette année.

«Tout gamin, je rêvais d'être éclairagiste au cirque Knie pour pouvoir voir le spectacle 124 fois. Si on m'avait dit qu'un jour j'en ferais partie, je me serais sûrement évanoui», a commenté Vincent Kucholl, cité vendredi dans un communiqué du cirque. «Quand on nous demande quelle est notre profession, on répond souvent, pour rigoler: clown. En 2019, on va enfin pouvoir commencer à travailler», a plaisanté Vincent Veillon.

Les deux compères sont devenus célèbres avec leur chronique radio «120 secondes» sur Couleur 3. Ils sont ensuite passés sur la RTS avec leurs émissions «26 minutes», puis «120 minutes». Ils ont également monté trois spectacles pour le théâtre.

Campagne de crowdfunding

Outre l'engagement des deux Vincent, le cirque Knie a prévu diverses manifestations pour son 100e anniversaire ainsi que la publication d'un livre retraçant son histoire. Il a également décidé de lancer une opération de financement participatif (crowdfunding), destinée à l'achat d'un nouveau chapiteau.

«Pour notre centenaire, nous ne souhaitons pas que l'on nous offre des fleurs, mais des morceaux symboliques de notre chapiteau», a expliqué Fredy Knie junior, le directeur du cirque. Différents cadeaux seront offerts aux personnes participant à cette campagne de financement.

La prévente pour la tournée 2019 est déjà ouverte. La première escale en Suisse romande est programmée le 20 juin à Delémont. Suivront Neuchâtel (dès le 25 juin), Genève (23 août), Nyon (13 septembre), Yverdon (16 septembre), Bienne (21 septembre), Lausanne (24 septembre), Sion (10 octobre), Vevey (18 octobre), Aigle (22 octobre) et Fribourg (30 octobre). (ats/nxp)