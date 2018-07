L'A1 fermée entre Zurich et St-Gall à cause d'orages

L'autoroute A1 entre Zurich et St-Gall a dû être fermée dimanche vers 18h45 dans les deux sens à cause d'orages à la hauteur de Wil (SG). Le trafic a pu reprendre une demi-heure plus tard en direction de St-Gall. Une déviation a été mise en place, a indiqué la police cantonale.

#A1 - St-Gall - Zurich - à la hauteur de Wil ralentissements, inondation — TCS trafic A1 (@TCStraficA1) July 15, 2018

(ats/nxp)