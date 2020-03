L'Agenda 2030 appliqué à la Suisse romande

Ce guide, véritable boîte à outil, permet de décliner l'Agenda 2030 au niveau local, explique ce mardi un communiqué. L'ouvrage favorise une certaine cohérence entre les démarches des cantons et communes romandes, ainsi qu'avec les objectifs internationaux.

Pour rappel, les Etats membres de l'ONU, dont la Suisse, se sont engagés à mettre en oeuvre l'Agenda 2030 et ses 17 objectifs de développement durable. Mais ce cadre de référence peut sembler abstrait à l'échelle locale. C'est pourquoi des collectivités romandes ont souhaité définir ensemble une marche à suivre.

L'association Coord21 réunit quatre cantons (VD, GE, FR et VS) ainsi qu'une soixantaine de communes de toute la Suisse romande. Le guide s'articule autour de dix grands thèmes et donne un catalogue de bonnes pratiques. Il peut être consulté en ligne sur le site internet. (ats/nxp)