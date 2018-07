L’Allemagne a espionné des sociétés Suisses

Plus d’une douzaine de filiales autrichiennes d’entreprises suisses ont été espionnées par l’Allemagne. Une découverte faite dans le cadre de la mise au jour, à la mi-juin, d’un espionnage massif de l’Autriche par Berlin. Les services secrets allemands (BND) ont récolté des données d’environ 2000 cibles en Autriche, dont des mosquées, des ministères, des organisations internationales et des entreprises.

Parmi ces dernières, certaines sont suisses, a révélé dimanche le «SonntagsBlick», comme le fabricant de médicaments génériques Sandoz (groupe bâlois Novartis), l’entreprise de transports et de logistique Panalpina, aussi bâloise, ou encore le fabricant zougois de vis Bossard, rapporte l’hebdomadaire, sur la base de documents confidentiels du BND.

L’action du renseignement allemand visant les firmes suisses a débuté en 1999 et a duré au moins jusqu’en 2006. Ils ont ainsi espionné leurs fax et ont collecté leurs appels téléphoniques et leurs e-mails. Une partie des données récupérées ont été transmises à la NSA, le service de renseignement des États-Unis.

Les entreprises suisses touchées ne veulent pas commenter ces révélations. Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) confirme pour sa part avoir eu connaissance de l’affaire. Il dit avoir combattu cette opération d’espionnage avec ses propres ressources.

Contacté, le conseiller aux États Claude Janiak (PS/BL), président de la Délégation des commissions de gestion du parlement fédéral, organe de contrôle du SRC, indique que l’affaire sera abordée en août lors d’une réunion avec le nouveau responsable des renseignements suisses. Mais les moyens de la Délégation se limitent à la demande d’informations à l’Allemagne, que Berlin n’est pas obligé de donner. «Nous pouvons vérifier la collaboration avec le BND, mais nous n’exerçons pas de surveillance sur lui, et ne disposons pas envers les services étrangers d’un droit à être informé. Voilà pourquoi notre activité se limite à demander d’abord les informations nécessaires pour décider après des suites à donner», précise Claude Janiak.

Spécialiste des questions de défense à l’Université de Genève, Alexandre Vautravers n’est pas surpris par cette affaire. «L’Allemagne a des services de renseignement très efficaces et très actifs, c’est quelque chose de connu. Ils mènent un effort considérable dans la lutte contre le terrorisme, par exemple», explique-t-il. On ignore encore le but de l’espionnage visant des entreprises suisses. «Les services de renseignement peuvent agir pour soutenir l’expansion économique du pays en favorisant son commerce extérieur et ses exportations», précise toutefois Alexandre Vautravers.

«Pas que des amis»

L’Allemagne a fourni des données aux États-Unis. Du côté américain, l’intérêt est différent. «Les USA espionnent tous azimuts mais ils séparent cette activité des milieux économiques», indique le spécialiste. Pour lui, les Américains se montrent généralement très intéressés par les questions de financement du terrorisme.

Ce n’est pas la première fois que l’Allemagne est accusée d’espionner des pays alliés. En 2015, il avait été révélé que Berlin avait mis sur écoute des hauts fonctionnaires français et l’Élysée. «Il faut arrêter d’être naïf. Nous devons nous rendre compte que nous n’avons pas que des amis dans le monde», avance Alexandre Vautravers. (24 heures)